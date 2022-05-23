士郎正宗原作によるアニメ「攻殻機動隊 SAC_2045」シーズン2より、常田大希率いるmillennium paradeと彼が主催するクリエイティブレーベル・PERIMETRONが制作したオープニング映像が、millennium paradeの公式YouTubeチャンネルで公開された。
本日5月23日にNetflixで全世界独占配信がスタートした「攻殻機動隊 SAC_2045」シーズン2。millennium paradeはオープニング主題歌「Secret Ceremony」、エンディング主題歌「No Time to Cast Anchor」も手がけている。常田は「攻殻機動隊 SAC_2045」について、「ホームグラウンドのような作品であると同時に、永遠の憧れでもある作品」と語っており、オープニング映像にはその思いが込められた。
なおmillennium paradeは「Secret Ceremony」と「No Time to Cast Anchor」を収録したCDを6月1日にリリース。通常版、Blu-rayが付属する限定版、数量限定となる完全生産限定盤「STEALTH MOTOKO EDITION」が用意された。「STEALTH MOTOKO EDITION」は「攻殻機動隊」の光学迷彩をモチーフにした特製ケース仕様となっている。
「攻殻機動隊 SAC_2045」シーズン2
2022年5月23日（月）よりNetflixにて全世界独占配信
スタッフ
原作：士郎正宗「攻殻機動隊」（講談社 KCデラックス刊）
監督：神山健治×荒牧伸志
脚本：神山健治、檜垣亮、砂山蔵澄、土城温美、佐藤大、大東大介
キャラクターデザイン：イリヤ・クブシノブ
音楽：戸田信子×陣内一真
オープニングシーケンス：PERIMETRON
オープニングシーケンス監督：佐々木 集×神戸雄平
オープニングテーマ：「Secret Ceremony」millennium parade
エンディングテーマ：「No Time to Cast Anchor」millennium parade
音楽制作：フライングドッグ
主題歌協力：ソニー・ミュージックレーベルズ
制作：Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS
製作：攻殻機動隊2045製作委員会
キャスト
草薙素子：田中敦子
バトー：大塚明夫
トグサ：山寺宏一
イシカワ：仲野裕
サイトー：大川透
パズ：小野塚貴志
ボーマ：山口太郎
タチコマ：玉川砂記子
江崎プリン：潘めぐみ
スタンダード：津田健次郎
ジョン・スミス：曽世海司
久利須・大友・帝都：喜山茂雄
シマムラタカシ：林原めぐみ
(c)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会