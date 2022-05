80、90年代のシティポップやJ-POPを中心に収めたコンピレーションアルバム「FM STATION 8090 ~CITYPOP & J-POP~ by Kamasami Kong」が7月20日にCDおよびカセットテープでリリースされる。

本作は、1981年に創刊され音楽好きの若者たちに愛読されていたFM情報誌「FM STATION」の世界観を“架空のFM局”というコンセプトを通して再現した作品。「80年代 90年代のFMから流れるCITYPOPやJ-POPを聴きながら、海岸線や街の中をドライブする最高に気持ちの良い1日」をテーマに、ハワイ出身のDJ、カマサミ・コングによるナビゲートのもと高中正義「 BLUE LAGOON」、1986オメガトライブ「君は1000%」、EPO「DOWN TOWN」、ピチカート・ファイヴ「東京は夜の七時」など全18曲を楽しむことができる。

ジャケットのデザインは、山下達郎のアルバム「FOR YOU」のアートワークを手がけたことでも知られるイラストレーター鈴木英人が担当。

V.A.「FM STATION 8090 ~CITYPOP & J-POP~ by Kamasami Kong」収録曲

01. BLUE LAGOON / 高中正義

02. 君は1000% / 1986オメガトライブ

03. 悲しみのJODY / Beverly

04. ふたりの夏物語 NEVER ENDING SUMMER / 杉山清貴&オメガトライブ

05. 悲しみがとまらない I CAN'T STOP THE LONELINESS / 杏里

06. 元気を出して / May J.

07. う、ふ、ふ、ふ / コトリンゴ

08. MONKEY MAGIC / MONKEY MAJIK

09. 思い出のビーチクラブ / 稲垣潤一

10. DOWN TOWN / EPO

11. 東京は夜の七時 / ピチカート・ファイヴ

12. MOON CHILD / ICE

13. been so long / m-flo

14. Dancin' With Your Lies / SING LIKE TALKING

15. Coffee Scotch Mermaid / m.c.A・T

16. 恋とマシンガン / チャラン・ポ・ランタン

17. 恋の嵐 / THREE1989

18. 真夜中のドア~stay with me / 市川藍