筒香嘉智 最新情報(最新ニュース)



ピッツバーグ・パイレーツの筒香嘉智内野手は22日(日本時間23日)、本拠地で行われたセントルイス・カージナルス戦に「6番・指名打者(DH)でスタメン出場。今季第2号本塁打と2四球を選ぶ活躍を見せたが、チームは大敗を喫した。







筒香は、大量18点ビハインドとなった9回の先頭打者として第4打席を迎えた。カージナルスは、メジャー通算2134安打、ゴールドグラブ賞9回受賞の名捕手ヤディア―・モリーナ捕手がキャリア初のマウンドへ。フルカウントからの6球目、56.9マイル(約92キロ)のファストボールをすくい上げた。打球はライトスタンドに飛び込むソロ本塁打。12試合ぶりの一発で意地を見せた。



この日の筒香は、2打数1安打1打点1本塁打2四球(四球、四球、二併殺)の成績。打率.181、OPS.558(出塁率.291+長打率.267)となっている。



米公式『MLB.com』のジョン・デントン氏は、モリーナの初登板について自身のTwitterを更新。「未来の殿堂入りヤディアー・モリーナがマウンドに上がった。彼はキャリアの中で152の完封を捕ったが、投手としては最初の打者の筒香嘉智に本塁打を打たれた」と綴った。



パイレーツは、4-18で大敗。3連敗と苦しい状況が続いている。











【動画】筒香嘉智、”名捕手”から2号ソロホームラン!

トーキン・ベースボールの公式Twitterより





Yadi does not like giving up dingers 😂

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_)