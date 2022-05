トランプ氏推薦の女性候補者、「神」のため避妊の違法化を公約に 米ミシガン州

ドナルド・トランプ前大統領から「アメリカで一番の愛国者」と呼ばれるジャッキー・ユーバンクス候補。Z世代の彼女はミシガン州議会に立候補している。その公約は、避妊と同性婚を禁じ、「キリスト教の倫理秩序」を国民に求めることだという。

【動画を見る】「避妊は違法。生命を受け入れるべきです。絶対に」と過激発言

2020年大統領選でミシガン州を勝ち取ったのはトランプ氏だ、という誤った主張を繰り広げる保守派のユーバンクス候補は、デジタルメディアサービスChurch Militantとのインタビューで過激な見解を披露した。ちなみにこのサービスは、南部貧困法律センターから「反LGBTQヘイトグループ」に指定されている。

Church Militantを運営するマイケル・ヴォリス氏は、ニュース番組の元レポーターで元ゲイの男性。いわゆるカトリック系オルトライトのリーダーとして、批判の矢面に立たされてきた人物だ(Church Militantは、実際のキリスト教上層部とあまりいい関係ではない。もともとRealCatholicTVという名称だったが、商標にカトリックという単語を使うことを「承認されていない」とデトロイト大司教区から指摘され、改名した)。

現地時間19日にユーバンクス陣営のFacebookに投稿されたインタビューの中で、彼女は自分が「邪悪の道を突き進む」典型的な政治家ではないことを強調。今回の出馬は「神が真の保守派を束ねてこの国を守ろうとしている」ことの現れだと述べた。

ヴォリス氏とユーバンクス氏は長々と政治や信仰について話し合った。「現在、中絶合憲をめぐっていろいろ起きていますね――左派は正気を失って完全に取り乱しています」とヴォリス氏。「『次は同性婚が狙われる。その次は計画妊娠だ』と大騒ぎです」 ここで彼は間をおいて、微笑みを浮かべてこう続けた。「まぁ、ですが……ねえ!」

ユーバンクス氏も賛同の意を示して、原理主義的な長口上をぶちまけた。「キリスト教の倫理秩序にそぐわない社会は上手くいくはずがありません」と主張し、「中絶や同性婚といったものは、キリスト教の倫理秩序にそぐわないものです」と力説した。さらに「それらが導くのは混乱と破滅、死の文化です。我が国はキリスト教の倫理秩序を捨てたがために、今こうして破滅を迎えているのです」

政敵からは過激派と呼ばれるでしょうね、とヴォリス氏がほのめかすと、ユーバンクス氏は反論した。「そもそも過激派とは何なのでしょう? 私たちは神が定めた倫理秩序に立ち戻る必要があります。それは過激なことではありません。神の倫理は全ての人々のためにあるのです」と本人。「神の倫理秩序なくては、幸福は得られません」

避妊を禁止すれば「結婚まで待って、純潔を守る」人が増える

その後ヴォリス氏は避妊問題を取り上げ、もしミシガン州議員になったら違法化を支持するか、と尋ねた。「今の社会は少子化です。人口が減っているという問題を抱えています。もしこの国が真のプロライフだったら、こうした事態は避けられたはずです」とユーバンクス氏。もし避妊が採決にかけられれば、「私は間違いなく違法化を支持するでしょう」と主張した。また「後のことを気にしなくてもいいセックス」という考え方を激しく非難し、避妊を禁止すれば「結婚まで待って、純潔を守る」人が増えるだろう、と述べた。

ミシガン州での中絶禁止を公約にも掲げているユーバンクス氏のこうした発言は、トランプ前大統領の不安の種を増やすことになるかもしれない。任期中に反中絶派の判事を指名したことが、2024年大統領選挙で郊外女性有権者に悪影響を与えるのでは、と案じているのだ。

そんな懸念など頭にないヴォリス氏は、ユーバンクスのコメントを手放しで喜んでこう警告した。「マージョリー・テイラー・グリーン議員のような扱いを受けることになりますよ」

ユーバンクス氏もこれに賛同し――「頭がおかしいとレッテルを張られるでしょうね」――ジョージア州代表下院議員が議員仲間にネットで嫌がらせをして「過激なトランスジェンダー政策」に反対していることを例にあげ、同議員は自分にとって政治的ヒーローだと力説した。

インタビューはユーバンクス氏とヴォリス氏の左派バッシングで幕を閉じた。「彼らは政治的目的を果すために、集団暴力に訴えています」とユーバンクス氏。「それが理由で2020年夏には国中が炎に包まれました――すべては”聖人”ジョージ・フロイドのせいです」

「政治的に苦戦している」と感じた左派は「集団暴力に訴えてくるだろう」と注意を促した上で、ユーバンクス氏は州の権力を行使するという驚きの警告で締めくくった。「神の御心を通じ、政治的立場を行使することで法的権力が保守派の手に渡り、こうした革新的勢力を押しつぶすことになればと願っています」と彼女は言った。「私が死ねば、この国は共産主義国家になってしまうでしょう――私は本気ですよ」

from Rolling Stone US

Trump-endorsed state rep. candidate Jacky Eubanks says that if it came to a vote in the MI legislature, she would vote to make birth control illegal. ”Sex ought to be between one man and one woman in the confines of marriage…and open to life. Absolutely.” pic.twitter.com/HgD5n3aTHB — Left of Center MI (@leftofcentermi) May 19, 2022

