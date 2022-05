明治安田生命J2リーグ第17節が21日と22日に行われた。

首位のベガルタ仙台は、20位の大宮アルディージャと敵地で対戦。30分に名倉巧が先制点を挙げると、39分に富樫敬真がリードを広げる。54分に1点を返されたものの、60分にフォギーニョが再び2点差とすると、82分にはフェリペ・カルドーゾがダメ押しの4点目を獲得。仙台は後半アディショナルタイム3分に再び失点したものの、2試合連続となる4得点勝利で首位を堅持した。

3位アルビレックス新潟と2位横浜FCの直接対決は、三戸舜介が開始26秒でネットを揺らして新潟が先制。6分にはテンポの良いパスワークから小見洋太が押し込み、新潟が早々にリードを広げる。さらに50分、高い位置でボールを奪った小見が相手GKをかわしてゴールへと流し込み、新潟が3点差とする。試合はこのまま終了し、3-0で勝利した新潟が横浜FCと入れ替わって2位に浮上した。

東京ヴェルディをホームに迎えたブラウブリッツ秋田は、開始3分に失点。55分と58分にもネットを揺らされ絶体絶命の状況に陥る。しかし、65分とセットプレーの2次攻撃で井上直輝が1点を返すと、73分にもセットプレーの流れから井上がゴールを挙げて1点差に詰め寄る。そして90分、セットプレーのこぼれ球に反応した輪笠祐士がミドルシュートを叩き込み、秋田が土壇場で試合を振り出しに戻した。試合はこのまま終了し、3-3のドローで勝ち点1を分けあった。

ファジアーノ岡山は87分にチアゴ・アウベスが値千金の決勝点を挙げ、1-0で大分トリニータを撃破。4位に順位を上げている。FC町田ゼルビアはザスパクサツ群馬に2-0で快勝し、2連勝で5位に浮上した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼5月21日(土)

ロアッソ熊本 1-1 ジェフユナイテッド千葉レディース

ブラウブリッツ秋田 3-3 東京ヴェルディ

大宮アルディージャ 2-4 ベガルタ仙台

アルビレックス新潟 3-0 横浜FC

ツエーゲン金沢 1-1 モンテディオ山形

徳島ヴォルティス 0-1 栃木SC

水戸ホーリーホック 3-0 いわてグルージャ盛岡

ファジアーノ岡山 1-0 大分トリニータ

FC琉球 1-1 ヴァンフォーレ甲府

▼5月22日(日)

FC町田ゼルビア 2-0 ザスパクサツ群馬

レノファ山口FC 1-2 V・ファーレン長崎

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 仙台(35/+12)

2位 新潟(32/+11)

3位 横浜FC(32/+5)

4位 岡山(27/+4)

5位 町田(26/+6)

6位 山形(24/+9)※1試合未消化

7位 長崎(24/+2)

8位 甲府(24/0)

9位 熊本(24/-3)

10位 秋田(24/-4)

11位 東京V(23/+2)

12位 水戸(22/+3)

13位 群馬(22/-2)

14位 徳島(21/+6)

15位 大分(21/+1)

16位 山口(21/+1)

17位 金沢(21/-1)

18位 千葉(20/-3)

19位 栃木(18/-7)

20位 琉球(14/-11)

21位 大宮(14/-12)

22位 岩手(14/-19)※1試合未消化

◆■次節の対戦カード

▼5月25日(水)

18:00 岩手 vs 横浜FC

19:00 仙台 vs 岡山

19:00 山形 vs 山口

19:00 水戸 vs 新潟

19:00 栃木 vs 町田

19:00 群馬 vs 熊本

19:00 大宮 vs 琉球

19:00 東京V vs 金沢

19:00 長崎 vs 千葉

19:00 大分 vs 秋田

19:30 甲府 vs 徳島