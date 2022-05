天皇杯JFA第102回全日本サッカー選手権大会の1回戦が22日と23日に各地で行われた。

今大会は全88チームによるノックアウト方式で行われ、J1の18チームとJ2の22チームに加え、アマチュアシード1チーム(Honda FC)と各都道府県の代表47チームが参加。1回戦では、アマチュアシードチームと都道府県代表チームが対戦し、J1とJ2のクラブが待ち受ける2回戦進出を目指した。

その1回戦で注目を集めたのが、三浦知良が所属する三重県代表の鈴鹿ポイントゲッターズ。三重交通Gスポーツの杜鈴鹿で兵庫県代表のCento Cuore HARIMA(チェント・クオーレ・ハリマ)と対戦し、後半に3点を奪って3-0で勝利した。この結果、6月1日に行われる2回戦で横浜F・マリノスとニッパツ三ツ沢球技場で対戦する。なお、直近のJFLで右ももを痛めた三浦は、ベンチメンバーからも外れていた。

その他、1回戦の結果と2回戦の組み合わせは以下の通り。

◆■1回戦

▼5月21日(土)

<12:00>

【4】FC今治(愛媛県) 1-4 沖縄SV(沖縄県)

<13:00>

【1】札幌大学(北海道) 1-0 山梨学院大学PEGASUS(山梨県)

【2】ヴェルフェ矢板(栃木県) 7-0 長井クラブ(山形県)

【3】松本山雅FC(長野県) 3-2 北陸大学(石川県)

【8】FC岐阜(岐阜県) 3-2 中京大学(愛知県)

【11】アルテリーヴォ和歌山(和歌山県) 2-4 関西大学(大阪府)

【22】福島ユナイテッドFC(福島県) 7-1 ノースアジア大学(秋田県)

【23】ホンダロックSC(宮崎県) 3-0 マリーゴールド熊本(熊本県)

【24】ソニー仙台FC(宮城県) 3-1 東京国際大学FC(埼玉県)

▼5月22日(日)

<13:00>

【5】上武大学(群馬県) 0-1 富士大学(岩手県)

【6】鹿児島ユナイテッドFC(鹿児島県) 3-1 ギラヴァンツ北九州(福岡県)

【7】ヴァンラーレ八戸(青森県) 0-1 新潟医療福祉大学(新潟県)

【9】MD長崎(長崎県) 1-2 FC神楽しまね(島根県)

【10】福井ユナイテッドFC(福井県) 0-1 同志社大学(京都府)

【12】奈良クラブ(奈良県) 0-1 Honda FC(アマチュア)

【13】鈴鹿ポイントゲッターズ(三重県) 3-0 Cento Cuore HARIMA(兵庫県)

【15】Brew KASHIMA(佐賀県) 0-2 高知ユナイテッドSC(高知県)

【16】ガイナーレ鳥取(鳥取県) 0-4 ヴェルスパ大分(大分県)

【17】桐蔭横浜大学(神奈川県) 1-0 立正大学(東京都)

【18】MIOびわこ滋賀(滋賀県) 1-2 環太平洋大学(岡山県)

【19】カターレ富山(富山県) 1-0 藤枝MYFC(静岡県)

【20】筑波大学(茨城県) 2-2(PK:5-3) ブリオベッカ浦安(千葉県)

【21】福山シティFC(広島県) 3-2 FC徳島(徳島県)

<15:00>

【14】高松大学(香川県) 0-3 周南公立大学(山口県)

◆■2回戦

▼6月1日(水)、予備日:6月8日(水)

<18:00>

【25】川崎フロンターレ vs 札幌大学(北海道)<等々力陸上競技場>

【27】湘南ベルマーレ vs ヴェルフェ矢板(栃木県)<レモンガススタジアム平塚>

【48】ヴァンフォーレ甲府 vs 環太平洋大学(岡山県)<JITリサイクルインクスタジアム>

【49】ヴィッセル神戸 vs カターレ富山(富山県)<ノエビアスタジアム神戸>

<19:00>

【26】東京ヴェルディ vs ブラウブリッツ秋田<味の素スタジアム>

【28】ジュビロ磐田 vs 松本山雅FC(長野県)<ヤマハスタジアム(磐田)>

【29】アビスパ福岡 vs 沖縄SV(沖縄県)<ベスト電器スタジアム>

【30】FC町田ゼルビア vs いわてグルージャ盛岡<町田GIONスタジアム>

【32】V・ファーレン長崎 vs 鹿児島ユナイテッドFC(鹿児島県)<トランスコスモススタジアム長崎>

【33】鹿島アントラーズ vs 新潟医療福祉大学(新潟県)<カシマサッカースタジアム >

【34】FC琉球 vs 大宮アルディージャ<タピック県総ひやごんスタジアム>

【35】ガンバ大阪 vs FC岐阜(岐阜県)<パナソニック スタジアム 吹田>

【36】大分トリニータ vsFC神楽しまね(島根県)<昭和電工ドーム大分>

【37】名古屋グランパス vs 同志社大学(京都府)<パロマ瑞穂ラグビー場>

【38】ジェフユナイテッド千葉 vs ツエーゲン金沢<フクダ電子アリーナ>

【39】セレッソ大阪 vs 関西大学(大阪府)<ヨドコウ桜スタジアム ヨ>

【40】ベガルタ仙台 vs Honda FC(アマチュア)<ユアテックスタジアム仙台>

【41】横浜F・マリノス vs 鈴鹿ポイントゲッターズ(三重県)<ニッパツ三ツ沢球技場>

【42】ファジアーノ岡山 vs 栃木SC<シティライトスタジアム>

【43】清水エスパルス vs 周南公立大学(山口県)<IAIスタジアム日本平>

【44】京都サンガF.C. vs 高知ユナイテッドSC(高知県)<たけびしスタジアム京都>

【45】サガン鳥栖 vs ヴェルスパ大分(大分県)<駅前不動産スタジアム>

【46】アルビレックス新潟 vs ロアッソ熊本<デンカビッグスワンスタジアム>

【50】水戸ホーリーホック vs レノファ山口FC<ケーズデンキスタジアム水戸>

【51】柏レイソル vs 筑波大学(茨城県)<三協フロンテア柏スタジアム>

【52】徳島ヴォルティス vs 福山シティFC(広島県)<鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム>

【53】浦和レッズ vs 福島ユナイテッドFC(福島県)<浦和駒場スタジアム>

【54】モンテディオ山形 vs ザスパクサツ群馬<NDソフトスタジアム山形>

▼6月8日(水)

<18:00>

【47】北海道コンサドーレ札幌 vs 桐蔭横浜大学(神奈川県)<札幌厚別公園競技場>

<18:30>

【55】サンフレッチェ広島 vs ホンダロックSC(宮崎県)<福山通運ローズスタジアム>

<19:00>

【31】FC東京 vs 富士大学(岩手県)<味の素スタジアム>

【56】横浜FC vs ソニー仙台FC(宮城県)<ニッパツ三ツ沢球技場>