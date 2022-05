サンリオキャラのお顔がキュート♪ 完全遮光100%日傘！

ワールドパーティーは、サンリオの大人気キャラクター、サンリオの人気キャラクターとコラボレーションした新作日傘「遮光サンリオキャラポーチmini」「遮光キャラクターヒートカットmini」をWpc.公式オンラインショップ、Wpc.心斎橋パルコ店にて販売開始。またサンリオ直営店、Bleu Bleuet、マルイなど、全国の取扱店舗にて発売する。

毎年大人気の、サンリオキャラクターズとWpc.のコラボレーション。

今回登場するキャラクターはシナモロール、マイメロディ、ポムポムプリン、ハローキティ、リトルツインスターズ。推しキャラを見つけて、大好きなキャラクターと一緒にお出かけしよう!

日傘は遮光率&UVカット率100%の完全遮光なので、暑い日のお出かけも安心。真夏の厳しい日差しに負けない生地を使用しており、はっ水防水加工も施しているため、雨傘としても使用可能だ。

「遮光サンリオキャラポーチmini」は、シナモロール、マイメロディ、ポムポムプリンのキュートなお顔のポーチ付き。立体的な可愛いお耳もポイントだ。

傘はトーン配色なので、普段使いしやすいデザインとなっている。

一方「遮光キャラクターヒートカットmini」は、元気いっぱいに遊ぶハローキティ、シナモロール、リトルツインスターズをヒートカットで表現。それぞれのキャラクターのお友達がチャームになっている。

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L629855