いよいよ残り1節となったプレミアリーグ第38節の審判団が20日、プレミアリーグ公式サイトで発表された。

優勝、欧州カップ戦、残留の全ての争いが最終節まで決着のつかない、史上まれに見る大混戦となった2021-22シーズンのプレミアリーグ。優勝争いに関わるマンチェスター・シティ(1位)とアストン・ヴィラ(14位)の一戦は、カタール・ワールドカップでの審判団に選出されたマイケル・オリヴァーが主審を務める。

そのマンCを追う、リヴァプール(2位)とウルヴァーハンプトンの試合は、同じくイングランドからカタールW杯の審判団に選ばれたアンソニー・テイラーが裁くと発表された。

また、今シーズン限りで主審の業務を終えるマイク・ディーンは「チェルシー vs ワトフォード」。ジョナサン・モスは「レスター vs サウサンプトン」。マーティン・アトキンソンは「クリスタル・パレス vs マンチェスター・ユナイテッド」を担当する。

最後まで目の離せない展開が続くプレミアリーグ。審判団のジャッジが、思わぬドラマを演出する可能性もあり、注目しておきたいところだ。

それぞれの試合の主審・VAR担当は以下の通り。

アーセナル vs エヴァートン

主審:アンドレ・マリナー VAR:リー・メイソン

ブレントフォード vs リーズ

主審:ポール・ティアニー VAR:ジョン・ブルックス

ブライトン vs ウェストハム

主審:ケヴィン・フレンド VAR:サイモン・フーパー

バーンリー vs ニューカッスル

主審:クレイグ・ポーソン VAR:ジャレッド・ジレット

チェルシー vs ワトフォード

主審:マイク・ディーン VAR:マイケル・ソールズベリー

クリスタル・パレス vs マンチェスター・ユナイテッド

主審:マーティン・アトキンソン VAR:ピーター・バンクス

レスター vs サウサンプトン

主審:ジョナサン・モス VAR:グラハム・スコット

リヴァプール vs ウルヴァーハンプトン

主審:アンソニー・テイラー VAR:スチュアート・アトウェル

マンチェスター・シティ vs アストン・ヴィラ

主審:マイケル・オリヴァー VAR:ダレン・イングランド

ノリッジ vs トッテナム

主審:クリス・カヴァナー VAR:アンディ・マドレー

※全試合22日16時(日本時間23日0時)キックオフ