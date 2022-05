BiSHの12カ月連続リリース企画の第6弾作品の詳細が公開された。

6月29日にリリースされる今作のタイトルは「どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため」。これまでのBiSHの作品の中で最長のタイトルの楽曲となっている。

作品形態は全3形態で、初回生産限定盤に付属するBlu-rayとDVD盤に付属するDVDには2021年9月に宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで行われた「BiSH SPARKS “Get out of boredomZ” EPiSODE 1」の模様が収められる。この「BiSH SPARKS」の衣装を着た、6人の新たなアーティストビジュアルも公開された。

なお、第7弾作品は7月27日に、第8弾作品は8月31日にリリースされることも決定。この第7弾と第8弾をBiSH SHOPで予約するともらえるステッカーの絵柄も、BiSHのオフィシャルサイトで公開された。

BiSH「どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため」収録内容

CD

01. どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため

02. ハッピーエンドじゃなくても

初回生産限定盤付属Blu-ray

2021.09.23

BiSH SPARKS “Get out of boredomZ” EPiSODE 1 at セキスイハイムスーパーアリーナ

01. BiSH-星が瞬く夜に-

02. CAN WE STiLL BE??

03. プロミスザスター

04. GiANT KiLLERS

05. DEADMAN

06. ZENSHiN ZENREi

07. DA DANCE!!

08. オーケストラ

09. スパーク

10. BE READY

11. STACKiNG

12. SMACK baby SMACK

13. 遂に死

14. in case...

15. FREEZE DRY THE PASTS

16. STAR

17. MONSTERS

18. スーパーヒーローミュージック

19. beautifulさ

20. I'm waiting for my dawn

21. ALL YOU NEED IS LOVE



・どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため(MUSiC ViDEO)

・どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため(MAKiNG MOViE)

・LiE LiE LiE(MUSiC ViDEO)

・LiE LiE LiE(MAKiNG MOViE)

初回生産限定盤付属ライブCD

2021.09.23

BiSH SPARKS “Get out of boredomZ” EPiSODE 1 at セキスイハイムスーパーアリーナ

DISC 1

DVD盤付属DVD

2021.09.23

BiSH SPARKS “Get out of boredomZ” EPiSODE 1 at セキスイハイムスーパーアリーナ

