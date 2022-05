5月27日(金)21:00よりテレビ朝日系で放送される「ミュージックステーション」にあいみょん、Saucy Dog、日向坂46、Hey! Say! JUMP、miletが出演する。

あいみょんはドラマ「恋なんて、本気でやってどうするの?」の主題歌「初恋が泣いている」、Saucy Dogはロングヒット中のナンバー「シンデレラボーイ」を披露する。日向坂46は6月1日にリリースするニューシングルの表題曲「僕なんか」、Hey! Say! JUMPは5月25日にリリースするトリプルA面シングルよりドラマ「家政夫のミタゾノ」の主題歌「a r e a」と山田涼介主演ドラマ「俺の可愛いはもうすぐ消費期限!?」の主題歌「恋をするんだ」をパフォーマンス。miletはドラマ「やんごとなき一族」の主題歌「Walkin' In My Lane」を歌唱する。

テレビ朝日系「ミュージックステーション」

2022年5月27日(金)21:00~21:54

<出演者および歌唱曲>

・あいみょん「初恋が泣いている」

・Saucy Dog「シンデレラボーイ」

・日向坂46「僕なんか」

・Hey! Say! JUMP「a r e a」「恋をするんだ」

・milet「Walkin' In My Lane」