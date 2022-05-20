渡辺航原作による舞台「弱虫ペダル」の10周年を記念した動画「舞台『弱虫ペダル』10th Anniversary Movie」が公開された。

動画は歴代キャストのお祝いコメントをもとに制作。初代・小野田坂道役の村井良大から始まり、小越勇輝、醍醐虎汰朗、糠信泰州、曽田陵介とこれまで坂道を演じてきた役者から、今泉俊輔役の太田基裕、鳴子章吉役の鳥越裕貴、巻島裕介役の馬場良馬、金城真護役の郷本直也、田所迅役の大山真志、福富寿一役の滝川英治、荒北靖友役の鈴木拡樹、東堂尽八役の玉城裕規、新開隼人役の宮崎秋人、真波山岳役の植田圭輔らが10周年を祝った。なおキャストコメントのフルver.は、順次公開される予定だ。

10周年記念公演となる「舞台『弱虫ペダル』The Cadence!」は、7月5日から10日まで東京・シアター1010、7月16日から18日まで大阪COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで上演される。各公演終了後にはトークイベント「みんなでつなぐ！ペダステ10周年記念イベント！」を実施。歴代キャスト、新キャストを含めた総勢29人が出演する。

「舞台『弱虫ペダル』The Cadence!」

日程：2022年7月5日（火）～7月10日（日）

会場：東京都 シアター1010

日程：2022年7月16日（土）～7月18日（月・祝）

会場：大阪府 COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

スタッフ

原作：渡辺航「弱虫ペダル」（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）

総監督・脚本：西田シャトナー

演出：鯨井康介

音楽：manzo

作詞・歌：桃井はるこ

レース演出協力：河原田巧也

キャスト

小野田坂道：島村龍乃介

今泉俊輔：砂川脩弥

鳴子章吉：北乃颯希

巻島裕介：山本涼介

金城真護：川崎優作

田所迅：滝川広大



福富寿一：高崎俊吾

荒北靖友：相澤莉多

東堂尽八：フクシノブキ

新開隼人：瑛

真波山岳：中島拓人



パズルライダー監督：伊藤玄紀

パズルライダー：村上渉、田上健太、山口拳生

(c)渡辺航（秋田書店）2008／ 舞台『弱虫ペダル』製作委員会