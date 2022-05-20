7月29～31日に新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '22」の出演アーティスト第3弾が発表された。
今回の発表では7月29日公演にYOASOBI、Awich、DOPING PANDA、木村充揮ロックンロールバンド、No Buses、THE NOVEMBERS、踊ってばかりの国、SKYE（鈴木茂、小原礼、林立夫、松任谷正隆）、30日公演にどんぐりず、石橋英子、ORANGE RANGE、パソコン音楽クラブ、Ｔ字路s、31日公演にMogwai、Fake Creators（LITE、DE DE MOUSE）、奇妙礼太郎、七尾旅人、ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA、石野卓球が出演することが決まった。ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRAのライブにはUA、中納良恵（EGO-WRAPPIN'）、トータス松本（ウルフルズ）がフィーチャリングゲストとして参加する。
FUJI ROCK FESTIVAL '22
2022年7月29日（金）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
Vampire Weekend / ボノボ / YOASOBI / Dawes / Hiatus Kaiyote / ジョナス・ブルー / シド / Awich / D.A.N. / DOPING PANDA / The Hu / ジェイペグマフィア / Kikagaku Moyo / 木村充揮ロックンロールバンド / Michael Kaneko / Night Tempo / No Buses / THE NOVEMBERS / 踊ってばかりの国 / OGRE YOU ASSHOLE / Original Love / SKYE（鈴木茂、小原礼、林立夫、松任谷正隆） / SPECIAL OTHERS / WONK / and more
2022年7月30日（土）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
ジャック・ホワイト / Foals / アーロ・パークス / Black Pumas / Dinosaur Jr. / 東京スカパラダイスオーケストラ / Bloodywood / CreativeDrugStore / どんぐりず / The fin. / GLIM SPANKY / GRAPEVINE / 石橋英子 / KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男 / 中納良恵 / ORANGE RANGE / 折坂悠太 / パソコン音楽クラブ / 崎山蒼志 / Say Sue Me / SHERBETS / スネイル・メイル / Ｔ字路s / toconoma / and more
2022年7月31日（日）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
ホールジー / ムラ・マサ / トム・ミッシュ / ハナレグミ / Mogwai / PUNPEE / ずっと真夜中でいいのに。 / Altin Gun / Elephant Gym / Fake Creators（LITE、DE DE MOUSE） / Fontaines D.C. / go!go!vanillas / 石崎ひゅーい / Japanese Breakfast / 奇妙礼太郎 / Kroi / マカロニえんぴつ / 中村佳穂 / 七尾旅人 / Nariaki Obukuro / 思い出野郎Aチーム / ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA（feat. UA、中納良恵、トータス松本） / 角野隼斗 / Superorganism / 石野卓球 / and more
※Altin Gunの「u」はウムラウト付き、DE DE MOUSEは頭2つのEにアキュートアクセント付きが正式表記。