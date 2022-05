『TIGER ＆ BUNNY 2』第7話、虎徹の娘・楓が友達と訪ねてきた！

2022年4月8日(金)よりNetflixにて、シーズン1(第1~13話)が全世界独占配信されている『TIGER & BUNNY 2』、その第7話の場面カットが到着した。

『TIGER & BUNNY 2』は、2011年放送のオリジナルTVアニメ『TIGER & BUNNY』の続編。

『NEXT』という特殊能力を持つ犯罪者から『NEXT』能力で人々を守る企業所属のヒーロー、ワイルドタイガーこと鏑木・T・虎徹とバーナビー・ブルックスJr.の活躍を描く。

第7話は第1期の終盤でも重要な役所を演じた虎徹の娘・楓が登場する。

<第7話 「Out of the mouths of babes oft times come gems.」(赤子の口から宝石)>

学校の宿題の為という事で、友達のサロジャを連れて、突然娘の楓がシュテルンビルトに訪ねて来る。

戸惑いつつも嬉しい虎徹。しかも珍しく褒められ喜んでいたのだが……。

さらに、5月21日(土)21時から、YouTubeで『TIGER & BUNNY 2』同時視聴会が配信される。出演は平田広明(虎徹役)、森田成一(バーナビー役)。同時視聴会では毎回、次回予告の映像が初公開される。

なおアニメ本編はYouTubeでは試聴できない。Netflixのページを別ウインドウで開いて、自分で同時再生する形となる。

(C)BNP/T&B2 PARTNERS