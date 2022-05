『ドールズフロントライン』モバイルバッテリーで一緒にお出かけ！

アルマビアンカは、「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト「AMNIBUS」にて、TVアニメ『ドールズフロントライン』の商品の受注を5月13日(金)より開始した。

『ドールズフロントライン』は、第三次世界大戦後を舞台としたダークかつシリアスな世界観が魅力の、スマホ向け育成&戦略シミュレーションゲーム。プレイヤーは「指揮官」となり、銃器を擬人化したキャラクター「戦術人形」を自由に育成・編成し、多種多様な戦略を用いて敵の撃破を目指す。

本ゲームの開発/運営会社である中国SUNBORN Networkと、米国に本社を持つワーナー ブラザース ジャパンの共同プロジェクトとして、2022年1月よりTVアニメが放送された。

そんな本作より、M4A1、 M4 SOPMOD II、 M16A1、 RO635、 ST AR-15、 UMP45、 UMP9、 416、 Gr G11と名前、小隊のロゴマーク、小隊名を組み合わせたデザインのモバイルバッテリーが登場!

軽量でコンパクトなため、持ち運びにも便利。お気に入りのキャラクターと一緒にお出かけを楽しもう!

本商品は2022年6月29日まで予約受付中、2022年9月上旬より順次発送予定となっている。

(C) SUNBORN Network Technology Co., Ltd. (C) SUNBORN Japan Co., Ltd.