坂本慎太郎、山口保幸手掛けるMV「物語のように」公開

坂本慎太郎が、2022年6月3日に発売する4thアルバム『物語のように』から、タイトル曲のMVを公開した。
坂本慎太郎のアルバム作品リリースは6年振り。MV共演のダンサーはTANISHQ、監督は山口保幸が担当した。5月19日よりアルバムからのデジタル先行シングルとして「物語のように」の配信もスタートする。
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＜リリース情報＞
坂本慎太郎
先行配信『物語のように - digital single -』
配信日：2022年5月19日（木）
https://virginmusic.lnk.to/LikeAFable_sg
坂本慎太郎
4thアルバム『物語のように』
発売日：2022年6月3日（金）
品番：zel-026
フォーマット：CD
価格：2600（税抜）（2枚組/インストBONUS CD付）
https://virginmusic.lnk.to/LikeAFable_jp
=収録曲=
1. それは違法でした（That Was Illegal）
2. まだ平気？（You Still OK?）
3. 物語のように（Like A Fable）
4. 君には時間がある（You Have Time But I Dont）
5. 悲しい用事（Sad Errand）
6. スター（Star）
7. 浮き草（Floating Weeds）
8. 愛のふとさ（Thickness of Love）
9. ある日のこと（One Day）
10. 恋の行方（The Whereabouts Of Romance）
Written & Produced by Shintaro Sakamoto
坂本慎太郎 official HP/SNS：https://linktr.ee/shintarosakamoto_official