坂本慎太郎、山口保幸手掛けるMV「物語のように」公開

坂本慎太郎が、2022年6月3日に発売する4thアルバム『物語のように』から、タイトル曲のMVを公開した。

坂本慎太郎のアルバム作品リリースは6年振り。MV共演のダンサーはTANISHQ、監督は山口保幸が担当した。5月19日よりアルバムからのデジタル先行シングルとして「物語のように」の配信もスタートする。

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＜リリース情報＞

坂本慎太郎

先行配信『物語のように - digital single -』

配信日：2022年5月19日（木）

https://virginmusic.lnk.to/LikeAFable_sg

坂本慎太郎

4thアルバム『物語のように』

発売日：2022年6月3日（金）

品番：zel-026

フォーマット：CD

価格：2600（税抜）（2枚組/インストBONUS CD付）

https://virginmusic.lnk.to/LikeAFable_jp

=収録曲=

1. それは違法でした（That Was Illegal）

2. まだ平気？（You Still OK?）

3. 物語のように（Like A Fable）

4. 君には時間がある（You Have Time But I Dont）

5. 悲しい用事（Sad Errand）

6. スター（Star）

7. 浮き草（Floating Weeds）

8. 愛のふとさ（Thickness of Love）

9. ある日のこと（One Day）

10. 恋の行方（The Whereabouts Of Romance）

Written & Produced by Shintaro Sakamoto

坂本慎太郎 official HP/SNS：https://linktr.ee/shintarosakamoto_official