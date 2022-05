8月11日に公開される二宮和也の主演映画「TANG タング」の主題歌を、miletが歌うことが発表された。

「TANG タング」はデボラ・インストールによる小説「ロボット・イン・ザ・ガーデン」を三木孝浩監督がアレンジして実写化する作品。二宮演じる無職のダメ男・春日井健と、記憶をなくした不良品ロボット・タングの冒険が描かれる。

miletはこの作品に「Always You」という楽曲を書き下ろした。「こんなに胸があたたかくなって心を動かされる作品に主題歌という形で携われることを光栄に思った」と脚本を読んだ感想を語った彼女は、「健やTANGの大きな冒険を優しく包み込めるように」という思いを込めて歌唱したという。

miletが歌う主題歌について、三木監督は「唯一無二の伸びやかさ強さを持った歌声なのに、寄り添う優しさ、温度感があって強く胸に刺さりました。見たことない、でもどこか懐かしい。僕たちが目指した世界観にワクワクするような高揚感をプラスしてくれました」とコメントした。

なお、主題歌決定の発表と合わせて今作のポスタービジュアルも公開された。

milet コメント

初めてタングの姿を写真で見たとき可愛くて驚きました。CGで動き回るタングと三木監督の映し出す非日常感と日常感の融合された世界を想像するだけで胸が高鳴ります。そして主演の二宮和也さんをはじめとする素晴らしい役者の方々がつくりだすこの作品には期待しかありません。

脚本を読ませていただいて、こんなに胸があたたかくなって心を動かされる作品に主題歌という形で携わらせていただけることをとても光栄に思います。健やタングの大きな冒険を優しく包み込めるような曲をと思い「Always You」を歌いました。

三木孝浩監督 コメント

miletさんの主題歌を初めて聴いた時、唯一無二の伸びやかさ強さを持った歌声なのに、寄り添う優しさ、温度感があって強く胸に刺さりました。

見たことない、でもどこか懐かしい。そんな、僕たちが目指したタングの世界観にワクワクするような高揚感をプラスしてくれました。ぜひ劇場でmiletさんの圧倒的な歌声に包まれながら映画を楽しんでいただけたら嬉しいです!

田口生己プロデューサー コメント

名作といわれる映画には必ずと言っていいほど、皆さんの記憶に刻まれる名曲が存在します。テーマソングとは、映画にとってそれほど重要なものだと思っています。今回miletさんには、私の想像をはるかに超える、この映画のすべてを表現していただきました。起用理由なんて野暮なことは言いません。楽曲を聴いていただければその全てがわかると思います。

はっきり言って名曲です。お楽しみに。

Based on “A ROBOT IN THE GARDEN” by Deborah Install Copyright (c)2015 by Deborah Install Licensed by Deborah Install c/o Andrew Nurnberg Associates, London through Tuttle-Mori Agency, Inc. ,Tokyo (c)2022映画「 TANG 」製作委員会