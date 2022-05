8月12、13日に北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで開催される野外ロックフェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2022 in EZO」の出演アーティスト第2弾が発表された。

今回参加が明らかになったのは全8組。前回の2019年に出演予定だったものの、台風の影響で出演できなかったKing Gnu、OAU、スガシカオ、TENDREに加え、今回が初出演となるYOASOBI、秋山黄色、milet、「RSR」5回目の登場となるフレデリックがラインナップされた。出演者は今後も追加される。

RISING SUN ROCK FESTIVAL 2022 in EZO

2022年8月12日(金)北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

2022年8月13日(土)北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

<出演者>

秋山黄色 / ASIAN KUNG-FU GENERATION / OAU / カネコアヤノ / King Gnu / Creepy Nuts / クリープハイプ / 坂本慎太郎 / ズーカラデル / SUPER BEAVER / スガシカオ / ずっと真夜中でいいのに。 / TENDRE / 怒髪天 / NUMBER GIRL / Vaundy / ハルカミライ / 羊文学 / BiSH / the pillows / 04 Limited Sazabys / フレデリック / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / milet / YOASOBI / 緑黄色社会 / LOSALIOS / and more