木村拓哉のライブ映像作品「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」が8月3日にリリースされる。

本作には3月6日に神奈川・ぴあアリーナMMで行われたワンマンライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」最終公演の模様を収録。初回盤と通常盤の2形態でリリースされ、それぞれ特典の収録内容が異なる。初回盤にはライブの裏側に密着したメイキング映像と、同公演より通常のセットリストに追加された「Triangle」とダブルアンコールの「がんばりましょう」のライブ映像が特典として収められ、100ページにおよぶブックレットが付属。通常盤にはGYAO!で期間限定で配信されていた特番「木村さ~~ん!特ば~~ん4!」の企画で制作された「Beautiful Things」「OFF THE RIP」のミュージックビデオと、ツアーの各会場限定の“ジャンクション映像”が特典として収録される。

さらに木村の希望により、ライブ演出で会場に舞った“シルバーフェザーシート”が両形態ともに封入されることが決定。このシルバーフェザーシートには「羽が集まって翼にならないと羽ばたくことができないので、皆さんにその羽の1枚1枚になってほしい」という思いが込められている。

木村拓哉「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」収録内容

01. Born Ready

02. Crazy Party

03. 青いイナズマ

04. beautiful morning

05. Beautiful Things

06. Good Luck, Good Time

07. Come Alive

08. UNIQUE

09. HA

10. 夜は朝に追われて

11. 夜空ノムコウ

12. サンセットベンチ

13. MOJO DRIVE

14. MORNING DEW

15. Easy Go Lucky!

16. Yes, I'm

17. OFF THE RIP

18. I'll be there

<アンコール>

19. One and Only

20. One Chance!

特典映像

初回盤

・ボーナストラック「Triangle」「がんばりましょう」

・Live Tour Making Movie

通常盤

・ボーナストラック「Beautiful Things(GYAO! Music Video)」「OFF THE RIP(GYAO! Music Video)」

・各会場ジャンクション映像(神戸、広島、名古屋)