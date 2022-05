EXILE TETSUYA(EXILE、EXILE THE SECOND)、EXILE NAOTO(EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)、白濱亜嵐(GENERATIONS from EXILE TRIBE、EXILE、PKCZ)、関口メンディー(GENERATIONS from EXILE TRIBE、EXILE)の4人が本日5月19日に東京都内で行われたPREMIUM WATER FUTUREの記者発表会に出席した。

PREMIUM WATER FUTUREはウォーターサーバーブランド・プレミアムウォーターの子会社で、高品質の天然水を提供し、ユーザー参加型のSDGs活動も実現する新ブランド。LDHのロゴも手がける佐藤可士和がロゴとグラフィックを担当している。本日設立されたPREMIUM WATER FUTUREのアンバサダーにはEXILE TETSUYA、EXILE NAOTO、白濱、関口、佐藤大樹(EXILE、FANTASTICS from EXILE TRIBE)の5人が就任。プレミアムウォーター代表取締役社長・萩尾陽平氏がEXILEのステートメント「愛すべき未来へ」に共感したことで、このたびLDHとタッグを組むこととなった。発表会ではアンバサダーのうち4人がトークセッションや天然水の試飲を行い、PREMIUM WATER FUTUREの魅力を伝えた。

萩尾社長がブランドや国内の水に関する説明をしたあと、TETSUYAは「日本にはこんなに水源があるんだということを知って、それが世界に誇れることだとわかってうれしい気持ちになりました」とコメント。「EXILEが『愛すべき未来へ』という曲を発表してから、これをステートメントとして掲げて活動し、東日本大震災後には『日本を元気にする』ということを目標に活動してきました。SDGsにも配慮したPREMIUM WATER FUTUREさんとコラボできることですごく気持ちが高ぶっています。僕らがお水を飲んでパフォーマンスしてたくさんの方を笑顔にすることは、すごく意味があることなのかなと感じました」と思いを存分に語った。その後、TETSUYAとNAOTOは協力してベールを引き、PREMIUM WATER FUTUREのウォーターサーバーを公開。その様子を見守っていた関口は「素晴らしい“お披露メンディー”でしたね」と言葉を送った。新たなウォーターサーバーを前にNAOTOは「削ぎ落とされたデザインに強いメッセージを感じます。水をイメージさせる青いロゴがパッと目に飛び込んできて、シンプルなだけに(PREMIUM WATER FUTUREさんの)思いがダイレクトに伝わってきますね」とそのデザインを褒め称え、「先日自宅にも届きまして、前からそこにあったように馴染んでいます」と実際に愛用中であることを明かした。

続いて各アンバサダーが登場するPREMIUM WATER FUTUREの新ビジュアルが公開に。白濱は関口の写真を見ながら「過去一“イケメンディー”なんじゃないかな」とひと言。すると関口は自身のビジュアルを指差しながら「一番カッコいいもんね!」と自画自賛し、TETSUYAの写真について「あんなにシャツのボタンを開けてるのにさわやかです」とコメントした。それぞれのビジュアルを見た萩尾社長は「皆さんの隣にあると、ウォーターサーバーってあんなにカッコよく映るんですね」と感心していた。

水へのこだわりについて聞かれると、白濱は「気にしていますね。何年も前からプレミアムウォーターを使っていて、1日3リットルは水を飲んでいます」と回答。関口も「毎朝お水をいただくんですけど、そのお水がおいしいことで幸福になれるんですよね。お水不足はいろんな体の不調を招くので、体を作っていくうえでおいしいお水を選ぶことにはこだわっています」と話した。水の大切さを語った2人は、ウォーターサーバーからマイボトルに水を入れていざ試飲。白濱は水をこぼしながら豪快に飲み、「口当たりがすごくよくて、ゴクゴク飲めてちょうどいいですね。ライブのときは浴びるように飲みたいです」と感想を述べた。一方、関口は勢いよく水を飲みながら早口で「ウメンディー!」と絶叫。飲んでからコメントするまでの早さに白濱は「クイック“ウメンディー”だね」と驚きの表情を見せた。飲み終えた関口は「ホントに雑味がなくてクリアなお味がして、すっと体に入ってくるお水ですね」と詳細に味を説明した。

マイボトルついて話題がおよぶとNAOTOは「多くの人がマイボトルを持つことでペットポトルを減らすことができるし、そういう意識が環境問題に向き合うきっかけになるのかなと思います。皆さんの生活にも取り入れてもらいたいですね」と話し、白濱も「ペットボトルをいちいち買うのが面倒なので、例えばジムに行くときはマイボトルを持っていきますね」とマイボトルをおすすめした。発表会の最後にはウォーターサーバーとマイボトルとともに登壇者のフォトセッションが行われた。

なおPREMIUM WATER FUTUREを申し込みした人を対象にブランドロゴやEXILE、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEそれぞれのロゴやキャラクター化したメンバーがデザインされたオリジナルマイボトル、キャラクターとなったLDHメンバーのキーホルダーなどがプレゼントされる。