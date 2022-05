8月20、21日に開催される音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2022」千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ公演の追加出演者が発表された。

今回発表されたのは国内外で活躍しているアーティストに加え、アジアのアーティストも出演する新ステージ「PACIFIC STAGE」の出演者。20日にはHYDE、Fear, and Loathing in Las Vegas、BAND-MAID、RAISE A SUILEN、リーガルリリー、WONFU、ソリ、21日にはジコ、岡崎体育、きゃりーぱみゅぱみゅ、OZI、Novel Core、KANDYTOWN、カン・ダニエル、Liella!が出演する。ヘッドライナーは20日がHYDE、21日がジコに決定。各プレイガイドではチケット先行販売を実施している。

SUMMER SONIC 2022

TOKYO

2022年8月20日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

MARINE STAGE

The 1975 / King Gnu / Maneskin / The Libertines / マキシマム ザ ホルモン / リナ・サワヤマ / ビーバドゥービー / Mrs. GREEN APPLE / Novelbright



MOUNTAIN STAGE

MAN WITH A MISSION / The Offspring / ザ・クロマニヨンズ / Fishbone / All Time Low / BLUE ENCOUNT / 渋谷すばる / The Linda Lindas



SONIC STAGE

セイント・ヴィンセント / ケイシー・マスグレイヴス / Aimer / Vaundy / Awesome City Club / Squid / CHAI



BEACH STAGE

KIRINJI / TAHITI 80 / never young beach / 変態紳士クラブ / サンボマスター / chilldspot / yonawo



PACIFIC STAGE

HYDE / Fear, and Loathing in Las Vegas / BAND-MAID / RAISE A SUILEN / WONFU / リーガルリリー / ソリ



2022年8月21日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

MARINE STAGE

ポスト・マローン / ONE OK ROCK / ミーガン・ジー・スタリオン / WANIMA / ヤングブラッド / The Struts / THE ORAL CIGARETTES / BE:FIRST



MOUNTAIN STAGE

Primal Scream presents Screamadelica Live / ASIAN KUNG-FU GENERATION / Kula Shaker / milet / TOMORROW X TOGETHER / Inhaler / Easy Life / 優里



SONIC STAGE

カーリー・レイ・ジェプセン / CL / ENDRECHERI / 女王蜂 / グリフ / ちゃんみな / セイレム・イリース / 羊文学



BEACH STAGE

秦基博 / STUTS / iri / chelmico / Def Tech / Omoinotake / モノンクル



PACIFIC STAGE

ジコ / 岡崎体育 / きゃりーぱみゅぱみゅ / OZI / Novel Core / KANDYTOWN / カン・ダニエル / Liella!

OSAKA

2022年8月20日(土)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

OCEAN STAGE

ポスト・マローン / ONE OK ROCK / ミーガン・ジー・スタリオン / ヤングブラッド / The Struts / BE:FIRST



MOUNTAIN STAGE

Kasabian / ASIAN KUNG-FU GENERATION / Kula Shaker / milet / TOMORROW X TOGETHER / Inhaler / Easy Life



SONIC STAGE

カーリー・レイ・ジェプセン / CL / きゃりーぱみゅぱみゅ / ゲスの極み乙女。 / グリフ / ちゃんみな / セイレム・イリース

2022年8月21日(日)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

OCEAN STAGE

The 1975 / King Gnu / Maneskin / The Libertines / My Hair is Bad / リナ・サワヤマ / ビーバドゥービー / Mrs. GREEN APPLE



MOUNTAIN STAGE

The Offspring / Ken Yokoyama / Fishbone / All Time Low / 04 Limited Sazabys / The Linda Lindas



SONIC STAGE

セイント・ヴィンセント / ケイシー・マスグレイヴス / Nulbarich / Sparks / Awesome City Club / Squid / ALI



※Maneskinの「a」はリング符号付きが正式表記。

※OZIの「O」はストローク記号付きが正式表記。