8月6、7、11、12、13日に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園にて開催される野外フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022」の出演アーティストが追加発表された。

今回追加されたのは6日の秋山黄色、クリープハイプ、SUPER BEAVER、Lucky Kilimanjaro、7日のKANA-BOON、ズーカラデル、miwa、11日の9mm Parabellum Bullet、sumika、04 Limited Sazabys、12日のG-FREAK FACTORY、Base Ball Bear、Lenny code fiction、ONE OK ROCK、13日のMr.ふぉるての計15組。アプリ・Jフェスでは、イベントのチケット第1次先行予約を5月23日16:00まで受け付けている。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022

2022年8月6日(土)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

秋山黄色 / [Alexandros] / クリープハイプ / Saucy Dog / the shes gone / SUPER BEAVER / 須田景凪 / Mrs. GREEN APPLE / yama / YOASOBI / Lucky Kilimanjaro / 緑黄色社会 / and more



2022年8月7日(日)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

KANA-BOON / King Gnu / ズーカラデル / TETORA / BiSH / フジファブリック / フレデリック / milet / miwa / and more



2022年8月11日(木・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

9mm Parabellum Bullet / sumika / Tempalay / 10-FEET / 04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / MY FIRST STORY / マキシマム ザ ホルモン / 優里 / and more



2022年8月12日(金)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

ACIDMAN / THE ORAL CIGARETTES / OKAMOTO'S / G-FREAK FACTORY / -真天地開闢集団-ジグザグ / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / HEY-SMITH / Base Ball Bear / Lenny code fiction / ONE OK ROCK / and more



2022年8月13日(土)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

神はサイコロを振らない / サンボマスター / DISH// / ポルカドットスティングレイ / Mr.ふぉるて / MONGOL800 / ヤバイTシャツ屋さん / RAISE A SUILEN / and more