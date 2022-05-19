EXILE TETSUYA、EXILE NAOTO、白濱亜嵐、関口メンディーが19日、都内で行われたウォーターサーバーブランド「PREMIUM WATER FUTURE」記者発表会に出席した。
（記事＆写真）
📸白濱亜嵐＆関口メンディーが褒め合い「過去一イケメンディー」「きれいな横顔」
https://news.mynavi.jp/article/20220519-2347842/
（オススメ動画）
🎬白濱亜嵐、関口メンディーに“横顔”褒められイチャイチャムード、満面笑みで見つめ合い 『PREMIUM WATER FUTURE』 記者発表会
https://youtu.be/ZsWh8ED67nw
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