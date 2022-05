ダンス&ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの山下健二郎が、中京テレビ・日本テレビ系特番『Good For the Planet みんなでつくろう! 地球の未来ストーリー』(6月4日15:30~)で、長崎県・五島列島を訪れる。

「食」や「エネルギー」に着目し、新しい技術や日本の伝統から明るい未来につながるヒントを探る同番組。山下は、東京から五島に移住した家族に密着し、その暮らしを学ぶ。

また、島民が“雨水のみで生活”をする赤島を取材。日本で唯一、水道施設を持たない島だといい、雨水を水源とした給水システムは、本来必要になる大規模な施設と違い、簡素化されたものだった。果たしてそれはどんなものなのか…。そして、雨水からできた生活用水は、どんな味なのか。

さらに、 日本初となる「浮体式洋上風力発電」や、日本初の水素で動く船「水素燃料電池船」、地域住民の足を確保するシステム「SMART GO TO」も取材する。

番組では他にも、冨永愛が食の未来をリポートする。