JリーグYBCルヴァンカップ・グループステージ第6節が18日に行われた。

すでに突破チームが決まっていたAグループは、鹿島アントラーズが首位、セレッソ大阪が2位となった。ガンバ大阪と対戦した鹿島は、上田綺世が先制点を挙げると、土居聖真も2ゴールを記録して3-1で勝利。C大阪は打ち合いの末、大分トリニータと3-3で引き分けた。

Bグループ首位通過がすでに決まっていたサンフレッチェ広島は、清水エスパルスに1-2で敗戦。同組の名古屋グランパスは吉田温紀のプロ初ゴールなど、2-0で徳島ヴォルティスを下し、2位でグループを突破した。

Cグループの柏レイソルvs京都サンガF.C.は、大前元紀が73分に決勝点を挙げて京都が1-0で勝利。同組の北海道コンサドーレ札幌vsサガン鳥栖は1-1のドローに終わった。この結果、京都が勝ち点「10」となり、逆転で首位通過。勝ち点「8」で柏と札幌が並んだが、札幌が当該チーム同士の対戦成績のアウェイゴール差で上回り、グループ2位通過が決まった。

ジュビロ磐田と対戦した湘南ベルマーレは、54分に池田昌生が挙げた1点を守り切り、Dグループを首位で突破した。アビスパ福岡はFC東京とスコアレスドローに終わったものの、磐田が勝利を逃したことでD組2位通過を果たした。

試合結果と順位表、プレーオフステージの組み合わせは以下の通り。

◆■グループステージ第6節・試合結果

▼グループA

ガンバ大阪 1-3 鹿島アントラーズ

大分トリニータ 3-3 セレッソ大阪

▼Bグループ

清水エスパルス 2-1 サンフレッチェ広島

徳島ヴォルティス 0-2 名古屋グランパス

▼Cグループ

北海道コンサドーレ札幌 1-1 サガン鳥栖

柏レイソル 0-1 京都サンガF.C.

▼Dグループ

FC東京 0-0 アビスパ福岡

湘南ベルマーレ 1-0 ジュビロ磐田

◆■グループステージ順位表

※()内は勝ち点/得失点差

▼Aグループ

1位 鹿島(13/+9)

2位 C大阪(11/+5)

3位 G大阪(5/-4)

4位 大分(3/-10)

▼Bグループ

1位 広島(12/+8)

2位 名古屋(10/+2)

3位 清水(8/-2)

4位 徳島(4/-8)

▼Cグループ

1位 京都(10/-3)

2位 札幌(8/+2)

3位 柏(8/+1)

4位 鳥栖(6/0)

▼Dグループ

1位 湘南(12/+3)

2位 福岡(10/0)

3位 磐田(7/-1)

4位 FC東京(5/-2)

◆■プレーオフステージ・対戦カード

鹿島 vs 福岡

広島 vs 札幌

京都 vs 名古屋

湘南 vs C大阪

※第1戦は6月4日(土)、第2戦は6月11日(土)に開催

