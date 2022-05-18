イエス、アルバム『危機』50周年記念来日公演決定

プログレッシヴ・ロック・バンド、イエスが、アルバム『Close To The Edge（邦題：危機）』の発売から50年を記念し、来日公演「イエス『危機』50周年記念ジャパンツアー」を開催する。

本公演は、2022年6月にスタートする同テーマのUKツアーの日本公演となり、ロック史に残る名盤『危機』の完全再現と、イエスの名曲の数々が演奏される。イエスの来日公演は、2019年以来3年振りとなる。

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＜ライブ情報＞

「イエス『危機』50周年記念ジャパンツアー」

●来日メンバー（予定）

スティーヴ・ハウ（G）

アラン・ホワイト（Dr）

ジェフ・ダウンズ（Key）

ジョン・デイヴィソン（Vo）

ビリー・シャーウッド（B）

ジェイ・シェレン（Dr/Per）

企画・制作・招聘：Live Nation Japan合同会社

https://www.livenation.co.jp/artist-yes-40059

2022年9月5日（月）、6日（火）東京・オーチャードホール

時間：OPEN 18：15 / START 19：00

料金（全席指定・税込）：

S席 12000円　A席 11000円

※未就学児（6歳未満）入場不可

主催：bayfm

後援：tvk

お問い合わせ：ライブネーション・ジャパン

2022年9月8日（木）大阪・NHK大阪ホール

時間：OPEN 18：15 / START 19：00

料金（全席指定・税込）：

S席 12000円 A席 11000円

※未就学児（6歳未満）入場不可

2022年9月9日（金）愛知・ビレッジホール

時間：OPEN 18：15 / START 19：00

チケット料金（税込）：

12000円（全席指定）

※未就学児（6歳未満）入場不可

■公演に関する注意事項■

・開場・開演時間は変更になる場合がございます。

・チケットの破損・紛失・公演日当日チケット忘れ等、いかなる理由でもチケットの再発行は行いません。

・第三者への譲渡、営利目的の転売、オークションへの出品は禁止致します。

・本公演は政府および各自治体、ならびに会場におけるガイドライン、要請を遵守し実施します。 今後の感染状況や政府の方針などによりガイドライン、公演情報、感染症対策情報に変更が生じる場合もございます。ご来場の際は、必ず事前にライブネーション・ジャパン公式サイト（https://www.livenation.co.jp/）に掲載されている注意事項をご確認ください。

■チケット販売スケジュール■

・ライブネーション・ジャパン・プレミアムクラブ会員先行：5/18（水）18:00～5/22（日）23:59

・ライブネーション・メルマガ会員先行：5/23（月）12:00正午～5/25（水）23:59　

・ぴあいち早プレリザーブ：5/26（木）12:00正午～5/31（火）23:59

・プレイガイド最速先行：5/28（土）12:00正午～6/7（火）23:59

・一般発売：6/25（土）10：00