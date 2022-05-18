イエス、アルバム『危機』50周年記念来日公演決定

プログレッシヴ・ロック・バンド、イエスが、アルバム『Close To The Edge（邦題：危機）』の発売から50年を記念し、来日公演「イエス『危機』50周年記念ジャパンツアー」を開催する。
本公演は、2022年6月にスタートする同テーマのUKツアーの日本公演となり、ロック史に残る名盤『危機』の完全再現と、イエスの名曲の数々が演奏される。イエスの来日公演は、2019年以来3年振りとなる。
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＜ライブ情報＞
「イエス『危機』50周年記念ジャパンツアー」
●来日メンバー（予定）
スティーヴ・ハウ（G）
アラン・ホワイト（Dr）
ジェフ・ダウンズ（Key）
ジョン・デイヴィソン（Vo）
ビリー・シャーウッド（B）
ジェイ・シェレン（Dr/Per）
企画・制作・招聘：Live Nation Japan合同会社
https://www.livenation.co.jp/artist-yes-40059
2022年9月5日（月）、6日（火）東京・オーチャードホール
時間：OPEN 18：15 / START 19：00
料金（全席指定・税込）：
S席 12000円 A席 11000円
※未就学児（6歳未満）入場不可
主催：bayfm
後援：tvk
お問い合わせ：ライブネーション・ジャパン
2022年9月8日（木）大阪・NHK大阪ホール
時間：OPEN 18：15 / START 19：00
料金（全席指定・税込）：
S席 12000円 A席 11000円
※未就学児（6歳未満）入場不可
2022年9月9日（金）愛知・ビレッジホール
時間：OPEN 18：15 / START 19：00
チケット料金（税込）：
12000円（全席指定）
※未就学児（6歳未満）入場不可
■公演に関する注意事項■
・開場・開演時間は変更になる場合がございます。
・チケットの破損・紛失・公演日当日チケット忘れ等、いかなる理由でもチケットの再発行は行いません。
・第三者への譲渡、営利目的の転売、オークションへの出品は禁止致します。
・本公演は政府および各自治体、ならびに会場におけるガイドライン、要請を遵守し実施します。 今後の感染状況や政府の方針などによりガイドライン、公演情報、感染症対策情報に変更が生じる場合もございます。ご来場の際は、必ず事前にライブネーション・ジャパン公式サイト（https://www.livenation.co.jp/）に掲載されている注意事項をご確認ください。
■チケット販売スケジュール■
・ライブネーション・ジャパン・プレミアムクラブ会員先行：5/18（水）18:00～5/22（日）23:59
・ライブネーション・メルマガ会員先行：5/23（月）12:00正午～5/25（水）23:59
・ぴあいち早プレリザーブ：5/26（木）12:00正午～5/31（火）23:59
・プレイガイド最速先行：5/28（土）12:00正午～6/7（火）23:59
・一般発売：6/25（土）10：00