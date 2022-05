おうちで簡単にすみっコを刻印！『すみっコぐらし 焼印コレクション』

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する岡田商会は、5月18日(水)よりオンラインショップにて、すみっコぐらしのかわいいキャラクターがお菓子やパンに刻印できる新感覚のハンコ「すみっコぐらし 焼印コレクション」の発売を開始した。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

様々なグッズや玩具などの商品展開がなされており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

この度登場する「すみっコぐらし 焼印コレクション」は、「紙に押せるハンコ以外に、手作りのお菓子やパンに刻印できるハンコは作れませんか?」というユーザーからの声にこたえて企画した、熱で焼きつけて刻印するハンコ。

子どもたちも大好きなすみっコぐらしのキャラクターが、お菓子やパンといった食品にかわいく刻印することができる。

焼印部分は2.5×2.5センチの真鍮(しんちゅう)製で、木製の持ち手付き。キャラクターは、しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげの5匹にくわえて、えびふらいのしっぽ、たぴおか、ざっそう、やま、あじふらいのしっぽのかわいい10種類から選択可能だ。

ホットケーキやパン、どら焼き、カステラ、卵焼きといった食品だけでなく、布製品や革製品、木工品に刻印して、手軽にすみっコたちのグッズを作って楽しもう♪

※本製品は個人の趣味の範囲で楽しむこと。刻印された対象物を販売することは契約により固く禁じられている。

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.