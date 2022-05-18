向井太一、約1年振りワンマンライブに先駆け想いを語った映像公開

シンガソングライター・向井太一が、2022年6月18日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催するワンマンライブ「Release Live -ANTIDOTE-」に向け、想いを語った短編映像を公開した。

2021年の「COLORLESS TOUR」から約1年間に感じた「思い」や「願い」をこめて制作した5th アルバム『ANTIDOTE』のリリースワンマンライブは、向井太一にとっても特別な思い入れのある公演。そして、会場であるLINE CUBE SHIBUYAは、向井太一が渋谷公園通りでアパレル販売員をやっていた時代に「あの場所で自分もいつかライブをやりたい！」と目指していた場所の 一つでもある会場になっている。

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＜ライブ情報＞

「Release Live -ANTIDOTE-」

2022年6月18日（土）東京・LINE CUBE SHIBUYA

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

チケット：

一般発売

申込受付期間 5月11日 10:00〜

https://taichimukai.com/

＜リリース情報＞

向井太一

5th アルバム『ANTIDOTE』

発売日：2022年5月11日（水）

初回生産限定盤 [CD+BD]

品番：TFCC-86841~86842

価格：4620（税込）（スリーブケース仕様）

通常盤 [CD]

品番：TFCC-86843

価格：3300円（税込）

【ご予約/ご購入はこちら】

https://TF.lnk.to/ANTIDOTE_AL

【収録内容】

[BD]※初回生産限定盤のみ

COLORLESS TOUR 2021 at Zepp DiverCity

1. Love Is Life

2. Ups & Downs

3. BABY CAKES

4. HERO

5. 僕のままで

6. Dont Lie

7. YELLOW

8. Great Yard

9. ICBU

10. Answer

11. Get Loud

12. 空

13. Colorless

[CD]

1. Special Seat（Produced by NOIZEWAVE & KONQUEST）

2. Pretty Little Freak（Produced by CELSIOR COUPE）

3. Bravest（ProducedbyCELSIORCOUPE）

4. ライアーライアー（Produced by CELSIOR COUPE）

5. Celebrate!（Produced by Shin Sakiura）

6. 99 feat. CrazyBoy（Produced by T.Kura for Giant Swing Productions）

7. Candy（Produced by MONJOE）

8. YES（Produced by Clayton Fox, CELSIOR COUPE）

9. Glitter Box（Produced by TAAR）

10. Yellow Rose（Produced by NOIZEWAVE）

11. Portal（Produced by CELSIOR COUPE）

向井太一 Official Web Site：http://taichimukai.com/