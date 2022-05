tofubeatsが4年振りアルバム発売、中村佳穂ら出演無料オンラインリリパ開催

tofubeatsが、2022年5月18日に4年振り5thアルバム『REFLECTION』をリリースした。

今作は自身の歌唱作品はもちろん、様々なアーティストが多数参加した作品。そんなtofubeatsが、アルバム発売を記念して5月26日にtofubeats公式YouTubeチャンネルにて無料のオンラインリリースイベント「tofubeats ”REFLECTION” online release party 2022.05.26」を開催する。

本生配信は客演で参加したNeibiss、UG Noodle、Kotetsu Shoichiro、中村佳穂の全アーティストが出演する無料生配信イベントになっている。

・Neibiss コメント:

憧れのトーフさんと同じステージで歌えるのを誇りに思います!

2人とも気合十分で挑ませていただきますので、どうか画面越しで踊ってください!

・UG Noodle コメント:

僭越ながら1曲、まごころを込めて歌わせていただきます。若輩者ではございますが、皆みな様方におかれましては、ひとつお手柔らかにご清聴くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。ロックンロール。

・Kotetsu Shoichiro コメント:

TB 5.26!!!! アルバム『REFLECTION』を彩りし音(おと)こたち、音(おん)なたち、音(おと)もだち若干名が、2022年5月26日、浪速の町角から回線ごしにアナタの液晶へ、その頑固者ぶりを爆発させる! ワタクシ小鉄も四国からマイク握りながら駆けつけるよってに、見たってや!

・中村佳穂 コメント:

お祝いのための歌なら任せてください! 楽しみです〜〜!

・tofubeats コメント:

有観客でのツアーは一旦未定となっておりますがここでトーフビーツチーム謎の心意気で無料配信が決定しました! 全員集合で『REFLECTION』をお届けさせていただきます。お楽しみに。

<イベント情報>

「tofubeats ”REFLECTION” online release party 2022.05.26」

2022年5月26日(木)

時間:OPEN 20:30 / START 21:00

出演者:tofubeats / Neibiss / UG Noodle / Kotetsu Shoichiro / 中村佳穂

VJ:杉山峻輔

Visual&Lighting:huez

https://youtu.be/S5MoeUI7kmM

<リリース情報>

tofubeats

5thアルバム『REFLECTION』

発売日:2022年5月18日(水)

https://tofubeats.lnk.to/REFLECTION

初回限定盤

品番:WPCL-13374

価格:4180円(税込)

通常盤

品番:WPCL-13375

価格:3080円(税込)

https://tofubeats.lnk.to/REFLECTION

=収録曲=

1. Mirror

2. PEAK TIME

3. Let Me Be

4. Emotional Bias

5. SMILE

6. dont like u feat.Neibiss

7. 恋とミサイル feat.UG Noodle

8. Afterimage

9. Solitaire

10. VIBRATION feat.Kotetsu Shoichiro

11. Not for you

12. CITY2CITY

13. SOMEBODY TORE MY P

14. Okay!

15. REFLECTION feat.中村佳穂

16. Mirai

tofubeats 公式HP:tofubeats.com