Mori Calliope、メジャー1st EPより新曲「MERA MERA」MV公開

Mori Calliopeが、2022年7月20日にメジャー1st EP『SHINIGAMI NOTE』を配信。同作より新曲「MERA MERA」のMVを公開した。
Mori CalliopeはVtuber事務所・ホロライブプロダクション傘下の英語圏グループ・ホロライブEnglish所属している。
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新曲「MERA MERA」の作曲はGiga、作詞はMori CalliopeとJUNが担当。MVは6つのシチュエーションの中で3DのMori Calliopeがパフォーマンスする様子が描かれており、クリエイティブチームmaxillaが手掛けた。
さらに、2022年7月20日の1st EP『SHINIGAMI NOTE』リリースに合わせて発売翌日の2022年7月21日に「Mori Calliope Major Debut Concert「New Underworld Order」」と題したワンマンライブが東京・豊洲PITで開催される。本公演はMori Calliope自身初のソロライブとなる。
＜リリース情報＞
Mori Calliope
新曲「MERA MERA」
ストリーミング / ダウンロード
Mori Calliope
1st EP 『SHINIGAMI NOTE』
発売日：2022年7月20日（水）
CD
=収録曲=
Mori Calliope × 星街すいせい「CapSule」、 含め新曲6曲収録
※CD収録内容は全形態共通
初回生産限定LPサイズ盤 [CD+DVD+GOODS]
価格：6600円（税込）
品番：UPCH-29434
・LPサイズ仕様
・Mori Calliope behind the scenes interview DVD（30分予定）
・PROOF of DEAD BEATS（紋章バッジ）
・クリエイター書き下ろしジャケット５種
通常盤 [CD]
価格：2750円（税込）
品番：UPCH-20622
＜ライブ情報＞
「Mori Calliope major debut Concert「New Underworld Order」」
2022年7月21日（木）東京・豊洲PIT
時間：OPEN 18:00 / 配信OPEN 18:30 / START 19:00
現地会場チケット申し込み受付及び、ライブグッズ・配信チケット販売中。詳しくは、各種サイトをご確認ください。
オフィシャル公演サイト
https://newunderworldorder.hololivepro.com
現地会場チケット申し込み（ローチケ/抽選）
https://l-tike.com/st1/mori-calliope
※1次受付期間 : 2022年5月11日（水）22:00〜5月19日（木）23:59
グッズ
https://items-store.jp/hololive-calliope-new-underworld-order
※本商品の販売は国内発送のみの対応となります。
※海外にお住いのお客様へは、2022年6月15日（水）より販売を予定しております。
配信チケット
https://virtual.spwn.jp/events/22072101-jpCalliope1stlive
公演注意事項
https://newunderworldorder.hololivepro.com/jp/info
Mori Calliope 公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCL_qhgtOy0dy1Agp8vkySQg