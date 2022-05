親子で参戦、御年62歳のファン…SCANDAL「MIRROR」ツアーの感想が続々と！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。5月16日(月)の配信では、ただいま絶賛開催中の「SCANDAL WORLD TOUR 2022“MIRROR”」に参加した、リスナーの皆さんからの熱い声をお届けしました!HARUNA:今回はとにかくメールを読んでいく回です。TOMOMI:楽しみ!RINA:本当にいろんなメールが来るもんね。MAMI:本当にありがとうだよ<リスナーからのメール・RN.ももかのパパ>4月29日(金・祝)、金沢市文化ホールのライブに大学生の娘と参戦いたしました。SCANDALを親子で好きになって早9年。初めてSCANDALのライブに行ったのも、金沢市文化ホールでおこなわれた「SCANDAL HALL TOUR 2013 『STANDARD』」でした。そのときは娘がまだ中学生で、学校もあり、自分1人での参戦だったので、しばらく娘の機嫌が悪かったことをよく覚えています。それからも娘と2人でSCANDALのライブで色んなところへ遠征し、親子での思い出やたくさんのライブ友達を作ることができました。そして9年経った今、自分にとってSCANDALライブの原点である金沢市文化ホールに、改めて娘と参戦することができたことが個人的にすごく感慨深かったです。こうやって今でも年頃の娘と仲良く、ライブ仲間でいられるのはSCANDALというバンドが存在し続けてくれたからです。少しでも長く、1曲でも多く、SCANDALの歌を聴いていきたいと思います。いつか孫を連れて、三世代でライブ参戦ができれば最高ですね。「SCANDAL WORLD TOUR 2022“MIRROR”」が無事に完走して、たくさんのファンに笑顔をもたらすこと祈ってます。全員:ありがとう〜!TOMOMI:娘さんも大きくなったねえ。HARUNA:ライブのMCでも話したんだけど、金沢市文化ホールは9年ぶりだったんだよね。そして、こういう素敵な思い出があるんだね……。RINA:すごいなあ。HARUNA:ひとつのホールや会館に対する愛着とか思い出とかって、人それぞれにあって、しかも「あらためてライブをしてくれて良かった」って思ってもらえるのって、本当に嬉しいよね。RINA:本当に来てくれてありがとう!<リスナーからのメッセージ・ninja4912>Scandalの皆さん、こんばんは。行ってきました!「SCANDAL WORLD TOUR 2022 “MIRROR”」in 金沢! 「SCANDAL WORLD TOUR 2020 “Kiss from the darkness”」がコロナの影響で中止になってしまい、「SCANDAL TOUR 2018 “HONEY”」以来(金沢公演が)4年振りとのことで、ちょっと驚いてしまいました。オープニングからアンコールまでの全21曲が、『MIRROR』を始め様々なアルバムからのチョイスだったので大満足でした。まだまだコロナの影響がありそうですが、ツアーの無事完走を心から願っています。P.S.62歳の私には、2時間のスタンディングは少々キツかったです。TOMOMI:座ってええんやで。HARUNA:うんうんTOMOMI:でも、せっかくのホールだからね。MAMI:そうそう。TOMOMI:ライブの曲数を数えてるんや。21曲やんね? 合ってるよね?HARUNA:ん? 覚えてないもん、自分でやってて。MAMI:「21曲もやってたんだ……」って今思った。TOMOMI:まあ、だいたいそれぐらいやろね。* * *絶賛ツアー中のSCANDAL! ライブの感想はネタバレしない程度に、少しずつ紹介していきます!SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056