sumikaとHey! Say! JUMP・伊野尾慧が初対談「カッコイイのよ！ポッポしてます」

sumikaの片岡健太(Vo./Gt.)と小川貴之(Key./Cho.)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。Hey! Say! JUMPの伊野尾慧さんをゲストに迎え、対談をおこないました。冒頭のQ&Aのトークを紹介します。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! sumika LOCKS!」5月17日(火)放送分)片岡:ちょっとね……カッコイイのよ!(笑)。もう割といい歳なんですけど僕……ポッポしてます(笑)。小川:そうね、火照るところがあるね(笑)。片岡:ちょっと質問をしていきたいと思います!伊野尾:あ~、やっぱり……裸です。片岡:体勢を聞いたのに、“裸”っていう(笑)。伊野尾:服装ね!(笑)。小川:伊野尾:う~ん……5分前ですね。片岡:ギリギリだ!伊野尾:え~、どこだろう……箱根。片岡:いいですね~。小川:伊野尾:どっちだろうな~(笑)。夜にサウナ!小川:夜にサウナ、いいっすね!(笑)。片岡:大喜利みたいになってる(笑)。今夜のsumika LOCKS! は、特別にゲスト講師の方に来ていただいております! こちらの方です!伊野尾:Hey! Say! JUMPの伊野尾慧です! よろしくお願いしまーす!片岡・小川:よろしくお願いします!片岡:今日、実は僕たち初めましてです。伊野尾:そうなんです! 僕はどちらかと言うと人見知りをするほうなので、緊張してます!片岡:ホントですか?(笑)。伊野尾:オープニングで「ポッポしてる」って言われて、頑張ってポッポさせなきゃと思って(笑)。だから最初の質問で張り切っちゃって、普段言いもしない「(寝てる時は)裸です」とか……ちょっと柄にもないことを言いました(笑)。片岡:サービスしてくれたんですね……あとでお金払います(笑)。全員:(笑)。Hey! Say! JUMPは、5月25日にトリプルA面シングル『area/恋をするんだ/春玄鳥』をリリース。『春玄鳥(読み:はるつばめ)』はsumikaが楽曲提供した1曲で、作詞を片岡健太、作曲を小川貴之が担当。テレビアニメ『ラブオールプレー』の主題歌にも起用されています。今回の放送では、Q&A部分の回答の深掘りや、それぞれの楽曲に対する感想も伝えられました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/