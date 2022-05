公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ(WEリーグ)は18日、6月7日16時よりビルボードライブ東京にて「2021-22 WEリーグアウォーズ」を開催することを発表した。

「2021-22 WEリーグアウォーズ」の様子は、DAZNならびにDAZN YouTubeにてライブ配信される。開催概要は以下のとおり。

■2021-22 WEリーグアウォーズ 開催概要

名称:2021-22 WEリーグアウォーズ(英語表記:2021-22 WE LEAGUE AWARDS)

主催:公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ

日時:2022年6月7日(火)16時~

場所:ビルボードライブ東京

配信:DAZNならびにDAZN YouTubeにてライブ配信(予定)

表彰各賞:

・2021-22 Yogibo WEリーグ優勝

・2021-22 Yogibo WEリーグ準優勝

・2021-22 Yogibo WEリーグ3位

・フェアプレー賞

・最優秀選手賞(MVP)

・ベストイレブン

・優秀選手賞

・得点王

・優秀監督賞

・優秀審判賞 ※本年度は「最優秀審判賞」を選考せず、WEリーグ担当審判員全員を「優秀審判賞」として表彰する。

・2021-22 MOST IMPRESSIVE WE ACTION DAY