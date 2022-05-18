8月6、7、11、12、13日に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園にて開催される野外フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022」の出演アーティストが追加発表された。

今回出演が明らかになったのは6日のSaucy Dog、the shes gone、須田景凪、yama、7日のKing Gnu、TETORA、フレデリック、11日のTempalay、MY FIRST STORY、マキシマム ザ ホルモン、12日のACIDMAN、THE ORAL CIGARETTES、-真天地開闢集団-ジグザグ、FOMARE、13日の神はサイコロを振らない、サンボマスター、MONGOL800、RAISE A SUILENの計18組。次回の出演アーティスト発表は明日5月19日12:30に予定されている。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022

2022年8月6日（土）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

[Alexandros] / Saucy Dog / the shes gone / 須田景凪 / Mrs. GREEN APPLE / yama / YOASOBI / 緑黄色社会 / and more



2022年8月7日（日）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

King Gnu / TETORA / BiSH / フジファブリック / フレデリック / milet / and more



2022年8月11日（木・祝）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

Tempalay / 10-FEET / BLUE ENCOUNT / MY FIRST STORY / マキシマム ザ ホルモン / 優里 / and more



2022年8月12日（金）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

ACIDMAN / THE ORAL CIGARETTES / OKAMOTO'S / -真天地開闢集団-ジグザグ / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / HEY-SMITH / and more



2022年8月13日（土）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

神はサイコロを振らない / サンボマスター / DISH// / ポルカドットスティングレイ / MONGOL800 / ヤバイTシャツ屋さん / RAISE A SUILEN / and more