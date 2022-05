『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン2 アクション満載の本編映像解禁！

全世界に影響を与え続ける近未来SFの金字塔『攻殻機動隊』シリーズの最新作、5月23日(月)より配信開始となるNetflixシリーズ『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン2の【本編映像】が解禁となった。

1989年に士郎正宗により発表された原作コミック『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』を起源とし、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群が展開されている「攻殻機動隊」。

シリーズ最新作『攻殻機動隊 SAC_2045』は、『攻殻機動隊 S.A.C.』シリーズを手掛けた神山健治と、『APPLESEED』シリーズなどの荒牧伸志によるダブル監督で贈る注目作だ。

謎の存在 "ポスト・ヒューマン" が新たな脅威となった近未来を舞台に、全身義体のサイボーグ、草薙素子が公安9課を率いて電脳犯罪に立ち向かう予測不能な物語が描かれる。

2020年にシーズン1が配信開始され、その鮮烈なSFアクションと、時代を予見した先鋭的な世界観とドラマによって、新たなファンを獲得している。

そしてこの度、世界中が待ち望むシーズン2から、草薙素子率いる公安9課と、物語の鍵を握るポスト・ヒューマン、シマムラタカシの姿が映し出された本編映像が解禁!

映像では、電脳社会に突如出現した新人類 ”ポスト・ヒューマン” による電脳犯罪を阻止すべく、再び組織された公安9課の任務が重要な局面を迎えるシーンが映し出されている。元本庁刑事で、一時は公安9課の隊長を務めたトグサが搭乗する、多脚思考戦車 ”タチコマ” による銃撃戦がスピーディーに繰り広げられ、立体感とリアルさを感じられるアクションシーンが展開。

さらに、公安9課メンバーがポスト・ヒューマンのシマムラタカシを保護して移送するシーンでは、突如目を覚ましたタカシと繰り広げられる激しい肉弾戦に、ポスト・ヒューマンの強大な力を見ることができる。

加えてシーズン2のキーパーソンである、新生公安9課でタチコマのメンテナンス等を担当するピンクの髪色をした新メンバー、江崎プリンの姿や、ラストには草薙素子の姿も。

新たに巻き起こる壮絶な戦いと、予測できない展開が満載のシーズン2は、神山健治と荒牧伸志の両監督が手掛けるエモーショナルな物語が、重大な局面を迎えるシーズンとなる!

5月23日(月)配信開始、Netflixシリーズ『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン2に乞うご期待!

(C)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会