士郎正宗原作によるアニメ「攻殻機動隊 SAC_2045」シーズン2の本編映像が公開された。
5月23日よりNetflixにて全世界独占配信される「攻殻機動隊 SAC_2045」シーズン2。今回公開された映像には、トグサが搭乗するタチコマによるスピーディーな銃撃戦、突如目を覚ましたポスト・ヒューマンのシマムラタカシと公安9課メンバーによる激しい肉弾戦など、アクションシーンが収められた。さらにシーズン2のキーパーソンである、新生公安9課でタチコマのメンテナンスなどを担当する新メンバーの江崎プリンや、ラストには草薙素子の姿も確認できる。
「攻殻機動隊 SAC_2045」シーズン2
2022年5月23日（月）よりNetflixにて全世界独占配信
スタッフ
原作：士郎正宗「攻殻機動隊」（講談社 KCデラックス刊）
監督：神山健治×荒牧伸志
脚本：神山健治、檜垣亮、砂山蔵澄、土城温美、佐藤大、大東大介
キャラクターデザイン：イリヤ・クブシノブ
音楽：戸田信子×陣内一真
オープニングシーケンス：PERIMETRON
オープニングシーケンス監督：佐々木 集×神戸雄平
オープニングテーマ：「Secret Ceremony」millennium parade
エンディングテーマ：「No Time to Cast Anchor」millennium parade
音楽制作：フライングドッグ
主題歌協力：ソニー・ミュージックレーベルズ
制作：Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS
製作：攻殻機動隊2045製作委員会
キャスト
草薙素子：田中敦子
バトー：大塚明夫
トグサ：山寺宏一
イシカワ：仲野裕
サイトー：大川透
パズ：小野塚貴志
ボーマ：山口太郎
タチコマ：玉川砂記子
江崎プリン：潘めぐみ
スタンダード：津田健次郎
ジョン・スミス：曽世海司
久利須・大友・帝都：喜山茂雄
シマムラタカシ：林原めぐみ