POP UP PARADE 映画『五等分の花嫁』スペシャルセット登場！

グッドスマイルカンパニーは、「POP UP PARADE」の新ラインナップとしてPOP UP PARADE 映画『五等分の花嫁』スペシャルセットを、2022年5月17日(火)から全国ローソン店頭端末LoppiとHMV&BOOKS online限定で予約開始した。

『五等分の花嫁』は、週刊少年マガジンで連載されていた春場ねぎによる作品で、貧乏生活を送る主人公・上杉風太郎が、落第寸前の個性豊かな五つ子の家庭教師となり、彼女たちを無事卒業まで導くべく奮闘するラブコメディ。

主人公の上杉風太郎役に松岡禎丞、風太郎を振り回す個性豊かな美少女の五つ子たちに、花澤香菜、竹達彩奈、伊藤美来、佐倉綾音、水瀬いのりという、いま声優界で人気を誇る豪華キャスト陣が出演し大きな話題となった。

TVアニメが2019年1月~3月に第1期、2021年1月~3月に第2期がTBSほかにて放送され、2022年5月20日(金)に待望の映画『五等分の花嫁』が公開となる。

そして「POP UP PARADE」は、思わず手にとってしまうお手頃価格、全高17~18cmの飾りやすいサイズ、予約から約4カ月後にスピーディにお届けなど、フィギュアファンにやさしいカタチを追求した新フィギュアシリーズだ。

この度登場するPOP UP PARADE 映画『五等分の花嫁』スペシャルセットは、「POP UP PARADE 中野一花 1.5」「POP UP PARADE 中野二乃 1.5」「POP UP PARADE 中野三玖 1.5」「POP UP PARADE 中野四葉 1.5」「POP UP PARADE 中野五月 1.5」の5商品をセットにして特製BOXでお届け。また、各キャラクター(税込3900円)での予約受付も行う。

本商品は2022年6月19日(日)まで全国ローソン店頭端末Loppi、HMV&BOOKS onlineにて予約受付中だ。

(C)春場ねぎ・講談社/映画「五等分の花嫁」製作委員会