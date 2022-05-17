「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の2ndアルバム「CROSS A LINE」の描き下ろしキービジュアルが公開された。

ビジュアルには6ディビジョンのキャラクター18人が揃い踏み。併せて初回限定盤のジャケットおよび紙ジャケット、展開図、通常盤ジャケットも披露された。そしてアルバムに収録される新曲トラック名とアーティストのクレジットも明らかに。詳細は記事末のリストに記載した。

さらに追加の特典情報も発表に。アルバムの初回限定盤および通常盤の初回製造分にのみ、「オンラインくじ用シリアルコード」が封入されると決まった。シリアルコードは6月14日0時から7月4日12時まで、デジタルコンテンツが当たるはずれなしの「『CROSS A LINE』オンラインくじ」の購入に使える。また初回限定盤には6ディビジョンの個性がデザインに反映された型抜きのステッカーも付属する。

CD3枚組の初回限定盤と、通常盤の2形態で6月15日にリリースされる「CROSS A LINE」。Disc1には2形態共通で表題曲「CROSS A LINE」のほか、各ディビジョンによる新曲6曲、音楽配信サービスのみでリリースされていた「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- +」をはじめDivision All Starsが歌う合計12曲が収められた。初回限定盤のみのDisc2にはゲームアプリ「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-」の1st Seasonテーマソングならびに2nd Season主題歌と、コミカライズ作品単行本の初回付属特典CDに収められていた楽曲の合計10曲、Disc3には新規ドラマトラックが収録される。

「CROSS A LINE」収録内容

初回限定盤・通常盤Disc1

CROSS A LINE / Division All Stars（作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山整）） ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- ＋ / Division All Stars（作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山整）） IKEBUKURO WEST BLOCK PARTY / Buster Bros!!!（作詞：焚巻 / 作曲・編曲：DJ U-ICHI） Scarface / MAD TRIGGER CREW（作詞：D&H（PURPLE NIGHT）・SUNNY BOY for TinyVoice,Production / 作曲：SUNNY BOY / 編曲：SUNNY BOY・ko） とりま Get on the floor / Fling Posse（作詞：弥之助（from AFRO PARKER） / 作曲：tofubeats・弥之助（from AFRO PARKER） / 編曲：tofubeats） シンクロ・シティ / 麻天狼（作詞：ザ・おめでたズ / 作曲・編曲：DJ HASEBE） 縁 -ENISHI- / どついたれ本舗（作詞：CHEHON・NATURAL WEAPON / 作曲・編曲：Seiji “JUNIOR”Kawabata） でらすげぇ宴 / Bad Ass Temple（作詞：HIROMI / 作曲：T-SK・HIROMI / 編曲：T-SK） ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- ＋ / Division All Stars（作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山整） ヒプノシスマイク -Glory or Dust- / Division All Stars（作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山整）） Hoodstar ＋ / Division All Stars（作詞・作曲・編曲: invisible manners（平山大介・福山整）） SUMMIT OF DIVISIONS / Division All Stars（作詞・作曲：M.KOSHIMA, Y.MATSUMOTO, S.MATSUMOTO, ぎぎぎのでにろう Produced by スチャダラパー）

初回限定盤Disc2

Survival of the Illest +／Division All Stars（作詞：Amon Hayashi / 作曲：DirtyOrange, Amon Hayashi / 編曲：DirtyOrange） Nausa de Zuiqu／山田一郎・碧棺左馬刻（作詞・作曲・編曲：CHI-MEY） BB’s City／山田二郎・山田三郎（作詞：maeshima soshi・月蝕會議 / 作曲・編曲：月蝕會議） Wrap&Rap ～3分バイブスクッキング～／伊弉冉一二三・観音坂独歩（作詞・作曲・編曲：CHI-MEY） LESSON／飴村乱数・神宮寺寂雷（作詞：peko / 作曲・編曲：Cosaqu） Private Time／入間銃兎・毒島メイソン理鶯（作詞：マチーデフ / 作曲：マチーデフ・KO-ney / 編曲：KO-ney） Once Upon a Time in Shibuya／夢野幻太郎・有栖川帝統（作詞・作曲・編曲：ALI-KICK） なにわ☆パラダイ酒／どついたれ本舗（作詞：梅田サイファー（KZ, KBD, KOPERU） / 作曲・編曲：Cosaqu） R.I.P.／Bad Ass Temple（作詞：SEAMO / 作曲：T-SK・HIROMI / 編曲：T-SK） Hang out!／Division All Stars（作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山整））

初回限定盤Disc3