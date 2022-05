映画『五等分の花嫁』コラボカフェに行ってきた！

五つ子に会いに行こう! 映画『五等分の花嫁』コラボカフェが期間限定オープン! 一足先にコラボカフェを体験してきた編集部員がレポート♪

カプコンカフェ池袋店とイオンレイクタウン店では、2022年5月20日(金)~7月8日(金)の期間中、映画『五等分の花嫁』とのコラボカフェを実施する。

映画『五等分の花嫁』は、『週刊少年マガジン』(講談社刊)で連載された春場ねぎによる大人気コミック『五等分の花嫁』を原作とする劇場アニメ作品。アニメの完結編となる本作では、美少女五つ子と風太郎の恋の行方が描かれる。5月20日(金)より全国ロードショー。

そんな映画『五等分の花嫁』の公開に合わせて、期間限定のコラボカフェが登場! 五つ子の可愛さがギュッとつまったコラボフードは要チェックだ。それでは、おすすめのメニューとグッズをピックアップして、一挙ご紹介!

【おすすめメニュー!】

●ニ乃の屋台スイーツプレート

学園祭のニ乃にゆかりのあるメニューが1つのプレートに!

「見た目は完全にたこ焼き!」なこちらのスイーツは、たこ焼きがシュークリーム、ソースとマヨネーズがチョコレート、かつお節がコーンフレーク、青のりがピスタチオ、紅ショウガがラズベリークランチ! 見た目と味のギャップが楽しいメニューとなっている。

パンケーキは、たっぷりのホイップを付けて召し上がれ♪

●五つ子のWeddingアフタヌーンティー

五つ子のWeddingをモチーフにした、豪華すぎるアフタヌーンティープレート!

いろいろな種類のケーキを楽しむことができる贅沢な一品。かなりボリューミーなので、お友達とシェアしながら食べるのもオススメ♪

●四葉のヤンニョムUFOチキン

学園祭で四葉と風太郎が食べた唐揚げをモチーフにしたメニュー。

運ばれてきた瞬間から、食欲を刺激するヤンニョムソースのチキンの匂いが……! 中央のフォンデュソースをしっかり付けて召し上がれ♪

●五つ子の選べるWedding乾杯ドリンク

五つ子のイメージカラーで彩られた5種類のドリンク。

炭酸の爽やかな飲み心地なので、何杯でも飲めちゃいそう♪ 推しのキャラクターや組み合わせで注文してみては?

▼カフェで売っているアクリルスタンドキーホルダーと一緒に! ドリンクが全種類揃うとテンションが上がる♪

映画とコラボカフェで『五等分の花嫁』の世界を思う存分楽しもう!

※各内容は発売前のものとなるので、実在の商品と異なる場合がある。

(C)春場ねぎ・講談社/映画「五等分の花嫁」製作委員会

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.