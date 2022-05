「好きな子と話せた」「毎朝お弁当を作って始発で登校」10代の“いいね”が欲しいエピソード

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。5月16日(月)は、『SCHOOL OF LOCK! 超いいね祭り』と題してお届けしました。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、10代のリスナーから投稿のあった「褒めてほしい」エピソードを紹介。感想とともに「いいね!」を伝えました。こもり校長:今日の授業内容(企画)を説明する前に、聞いてみたいことがあるんだけど。ぺえ教頭は、わが校の廊下・ツイッターで生徒(リスナー)に「いいね」をかなりしているよね。ぺえ教頭:そうだね。8割ぐらいは、「#スクールオブロック」でツイートされているやつは「いいね」していますね。もともと「ぺえ」でエゴサして、いいのがあったら「いいね」を押すくせもあったので。けっこう私の「いいね」は、軽いんだけど……(笑)。こもり校長:軽いって言うなよ(笑)。SNSで「いいね」を押されるのは嬉しいよね。今日は月曜日だし週の始まりだから、ちょっと気分が落ちている生徒もいるだろうし、最近嫌なことがあってずっとへこんでいる生徒もいるだろうし……。週初めの生徒の気持ちを少しでも上げていけたらな、ということで、今夜は生徒のキミの話を聞いて「いいね」と届けるお祭りをやっていこうと思います!ぺえ教頭:はい!こもり校長:「いいね」が欲しい生徒は、学校掲示板に、キミのどんなことに対して「いいね」が欲しいのか詳しく書き込んでください。【私がみんなに褒めてほしいことは、朝みんなより早く学校に行って玄関を掃除していることです! 中1の時から、朝学校の玄関を掃除することを続けています! だから、ずっと続けていることを褒めてほしいです!】(14歳女性)こもり校長:これは、何の理由もなく……いいね!ぺえ教頭:“何の理由もなく”……そうだね(笑)。こもり校長:「こうこうこうだから」はいらないでしょ! これはいいね!ぺえ教頭:みんなが、より気持ちよく登校できているから……いいね!【私が褒めてほしいことは、好きな子と5日連続で話すことができたことです。少ないと思うかもしれませんが、好きでいつも避けてしまう私にとっては大きな進歩です。褒めてくださると嬉しいです】(12歳)こもり校長:“好きな子と5日間連続で話す”って、俺はすげーと思う。ぺえ教頭:そうね。恋から愛に着実に進歩させている気がするわ!こもり校長:進んでいるよね。こういうのの積み重ねだからね。いいね!ぺえ教頭:本当にいいわよ!【高校生になってから、毎日自分でお弁当詰めて学校行ってます! 市販の冷凍食品も使ったことなくて、全部自分で作ってます! 時間に余裕があるときは、お父さんの分と弟たちがお弁当の日はその分も! スクールオブロック聴いてから寝てるから寝るの結構遅いけど、毎朝5時前に起きてお弁当詰めて、始発の電車に乗って学校行ってます。褒めてもらいたいです~!!】(16歳女性)ぺえ教頭:へ~! これは1万いいね! だね(笑)。こもり校長:めっちゃ頑張ってるね。ぺえ教頭:冷凍食品も使ったことないのよ!こもり校長:あの、いまどきの冷凍食品は、本当にクオリティが上がっているから……。ぺえ教頭:たまには頼ってもいいのよ(笑)。家族の分まで作っているなんてね。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! も聴いてくれてありがとう。寝るのが遅くなってマジでごめん! つらいときは、全然寝ちゃって大丈夫だから!ぺえ教頭:そうね。こもり校長:明日も5時起きかな? めっちゃ頑張ってるね。いいね!【最近まで新しいクラスに馴染めなかったけど、このままじゃダメだと思って、自分からクラスの子に話しかけてます! 今まで同級生には敬語だったけど、頑張って不自然だけどタメ語で話して。何度も突っかかりながら話題を広げて。でも話しかけた子が優しくて、楽しそうに答えてくれたから話が弾んで安心しました。明日からも頑張ります!】(15歳女性)ぺえ教頭:すごい! 殻を破ろうと、自分で突破口を見つけているわね。こもり校長:自分から動かないと、変わらないこともあるからね。ぺえ教頭:すごい決意だと思うわ。いいね!こもり校長:いいね! 明日からも1歩ずつ頑張っていこうね。・「帰宅してすぐに弁当箱を出すようになったので、“いいね”が欲しい」という17歳の男性リスナー・「体育の集団行動でめっちゃ声を出しているけど、先生が褒めてくれないので“いいね” が欲しい」という15歳の男性リスナー・「道路の真ん中に落ちている石を拾って、端に寄せていることを褒めてほしい」という17歳の女性リスナー・「テストのために頑張って勉強しているけど、なかなかお父さんが褒めてくれないので褒めてほしい」という17歳の女性リスナーと電話をつなぎ、それぞれに「いいね!」を伝えました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/