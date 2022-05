8月6、7、11、12、13日に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園にて開催される野外フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022」の出演アーティスト第1弾が発表された。

今回出演が明らかになったのは6日の[Alexandros]、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBI、緑黄色社会、7日のBiSH、フジファブリック、milet、11日の10-FEET、BLUE ENCOUNT、優里、12日のOKAMOTO'S、Fear, and Loathing in Las Vegas、HEY-SMITH、13日のDISH//、ポルカドットスティングレイ、ヤバイTシャツ屋さんの計16組。出演アーティストは本日から数日にわたって連日発表される。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022

2022年8月6日(土)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

[Alexandros] / Mrs. GREEN APPLE / YOASOBI / 緑黄色社会 / and more



2022年8月7日(日)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

BiSH / フジファブリック / milet / and more



2022年8月11日(木・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

10-FEET / BLUE ENCOUNT / 優里 / and more



2022年8月12日(金)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

OKAMOTO'S / Fear, and Loathing in Las Vegas / HEY-SMITH / and more



2022年8月13日(土)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

DISH// / ポルカドットスティングレイ / ヤバイTシャツ屋さん / and more

ROCK IN JAPAN FESTIVAL事務局

お待たせしました!

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022、第1弾出演アーティストの連日発表をスタートしました! あわせて出演日の発表とチケット抽選先行も開始しています。これから連日、出演アーティストを発表していきます。いよいよROCK IN JAPAN FESTIVALの新しい物語が始まります! 楽しみにしていてください!



今回、フェスの開演時間と終演時間を変更することにしました。開演が10:05、終演が21:00となります。JAPAN JAM 2022現場での検証を経て、参加者の皆さんによりいっそうライブを楽しんでもらえるように工夫を加えたためです。

2つあるメインステージのうち最初に始まるGRASS STAGEの開演時間は10:30と変わりません。しかし2つあるセカンドステージのうち最初に始まるHILLSIDE STAGEは10:05と早くなります。近接するセカンドステージ同士の転換・サウンドチェックの時間をきちんと確保する為の変更となります。伴ってセカンドステージの最終アクトは21:00終演となります。

なお、メインステージの最終アクトは20:25終演となります。



JAPAN JAMを開催して、同じ千葉市蘇我スポーツ公園で初めて開催するROCK IN JAPAN FESTIVALに向けたアイデアが次から次へと湧き上がっています!

多くの皆さんと一緒に、新たに始まるROCK IN JAPAN FESTIVALの物語をつくれることを楽しみにしています。



2022年5月17日

ROCK IN JAPAN FESTIVAL事務局