韓国サッカー協会（KFA）は16日、AFC U－23アジアカップウズベキスタンに出場するU－23韓国代表の招集メンバーを発表した。
大会は6月1日から同19日にかけて行われる。韓国はタイ、ベトナム、マレーシアと同組のグループC。準々決勝または決勝戦で、グループDのU－21日本代表と対戦する可能性がある。
U－23韓国代表を率いるのは、現役時代にセレッソ大阪でもプレーしたファン・ソンホン監督。メンバーには、マジョルカのMFイ・ガンインやグラスホッパーのMFチョン・サンビン、清水エスパルスのFWオ・セフンらが招集されている。
メンバーは以下の通り。
▼GK
パク・ジミン（水原三星ブルーウィングス）
ミン・ソンジュン（仁川ユナイテッドFC）
ゴ・ドンミン（慶南FC）
▼DF
キム・ジュソン（金泉尚武FC）
イ・ハンボム（FCソウル）
イ・サンミン（牙山ムグンファFC）
パク・ジェファン（慶南FC）
イ・キョヒョク（全南ドラゴンズ）
チョ・ヒョンテク（富川FC 1995）
キム・テファン（水原三星ブルーウィングス）
チェ・ジュン（釜山アイパーク）
▼MF
ホン・ヒョンソク（LASK／オーストリア）
コ・ジェヒョン（大邱FC）
イ・ジンヨン（大邱FC）
クォン・ヒョクギュ（金泉尚武FC）
コ・ヨンジュン（浦項スティーラース）
イ・ガンイン（マジョルカ／スペイン）
チョン・サンビン（グラスホッパー／スイス）
オム・ウォンサン（蔚山現代）
オム・チソン（光州FC）
▼FW
チョ・ヨンウク（FCソウル）
オ・セフン（清水エスパルス／日本）
パク・チョンイン（釜山アイパーク）