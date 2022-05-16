GRAPEVINE、20年の時を経て「ドリフト160（改）」MV公開

2022年にデビュー25周年を迎えたGRAPEVINEが、「ドリフト160（改）」のMVを公開した。
「ドリフト160（改）」は、2002年にリリースされた5枚目のフルアルバム『another sky』に収録されていた、Vo.Gt.田中和将による作詞曲で、GRAPEVINE流の”ゆがんだパワー・ポップ”ソング。リリースから20年が経ち、今回が初の公式公開となる。
関連記事：GRAPEVINEが語る、手本に寄せない一点突破のバンド力と歌詞の深み
さらに、7月1日より開催する『another sky』のリビジッド（再現）・ツアー「grapevine in a lifetime presents another sky」の追加公演が決定した。
今回追加されたのは、2022年7月2日東京・昭和女子大学人見記念講堂、9月22日新潟LOTS、そしてツアー最終日となる、9月25日大阪城音楽堂の3公演。追加公演のチケットは、5月17日からファンクラブチケットが、5月24日からオフィシャルチケットが先行販売される。
＜ライブ情報＞
「grapevine in a lifetime presents another sky」
2022年7月1日（金）東京・昭和女子大学人見記念講堂時間：OPEN 17:30 / START 18:30
2022年7月2日（土）東京・昭和女子大学人見記念講堂時間：OPEN 16:00 / START 17:00
2022年7月8日（金）愛知・日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
時間：OPEN 17:30 / START 18:30
2022年7月9日（土）香川・高松festhalle
時間：OPEN 17:30 / START 18:00
2022年7月15日（金）北海道・Zepp Sapporo
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
2022年7月17日（日）宮城・仙台PIT
時間：OPEN 16:15 / START 17:00
2022年7月22日（金）広島クラブクアトロ
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
2022年7月23日（土）福岡DRUM LOGOS
時間：OPEN 17:30 / START 18:00
2022年9月22日（木）新潟LOTS
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
2022年9月25日（日）大阪城音楽堂
時間：OPEN 16:00 / START 17:00
※詳細はオフィシャルHPへ
https://www.grapevineonline.jp/
GRAPEVINE 公式Website：https://www.grapevineonline.jp/