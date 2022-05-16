ウェッド・レッグ、英音楽番組にて2曲の最新パフォーマンス映像公開

ウェッド・レッグが、 英音楽番組『Later… with Jools Holland』にて2曲の最新パフォーマンス映像を公開した。

デビューアルバム『Wet Leg』が、2〜4位までの合計を上回る驚異的なセールスで全英アルバムチャート第1位を獲得。イギー・ポップやデイヴ・グロールやロード、ジャック・ホワイトらも絶賛している。今回番組内では「Wet Dream」、「Ur Mum」の2曲が披露された。

関連記事：ウェット・レッグ、2022年最注目バンドが語る「ルーズな軽やかさ」の秘密

また、初来日ツアーのチケットは、5月21日より一般発売がスタートする。

＜ライブ情報＞

「WET LEG JAPAN TOUR 2023」

2023年2月13日（月）愛知・名古屋 CLUB QUATTRO

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

2023年2月14日（火）大阪・梅田 CLUB QUATTRO

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

2023年2月15日（水）東京・O-EAST

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

料金：前売 6000円（税込）別途1ドリンク代 / オールスタンディング

※未就学児童入場不可

※同行者含め個人情報取得あり。

一般発売:5月21日（土）～

【名古屋公演】

・e+

https://eplus.jp/wetleg/

・ZAIKO

https://beatink.zaiko.io/e/wetleg2023

・チケットぴあ（P:217-095）（プレリザーブ: 5/12 12:00～5/15 23:59）

・LAWSON（L:42717）（プレリク: 5/12 12:00～5/15 23:59）

【大阪公演】

・e+

https://eplus.jp/wetleg/

・ZAIKO

https://beatink.zaiko.io/e/wetleg2023

・ぴあ（P:217-162）

・LAWSON（L:55244）

【東京公演】

・e+

https://eplus.jp/wetleg/

・ZAIKO

https://beatink.zaiko.io/e/wetleg2023

・LAWSON（L:73532）

https://l-tike.com/wetleg]

＜リリース情報＞

Wet Leg

アルバム『Wet Leg』

レーベル：Domino / Beat Records

国内盤CD

品番：BRC694

価格：2200円（税抜）

国内盤特典：ボーナストラック2曲追加収録 / 解説・歌詞対訳封入

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=12264

=収録曲=

1. Being In Love

2. Chaise Longue

3. Angelica

4. I Dont Wanna Go Out

5. Wet Dream

6. Convincing

7. Loving You

8. Ur Mum

9. Oh No

10. Piece Of Shit

11. Supermarket

12. Too Late Now

13. Its Not Fun（Bonus Track）

14. Its A Shame（Bonus Track）