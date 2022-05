日本サッカー協会は16日、5月21日(土)に開幕する『天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会』に先立ち、開幕記者会見を実施。前年度優勝チームである浦和レッズの西川周作主将による天皇杯返還セレモニーのほか、今大会のコンセプト「つながる」の下、トークセッションなどが行われた。

天皇杯を返還した西川は、昨季の大会を振り返りつつ、「チームを去る選手が活躍して僕たちにアジアの舞台を置き土産としてプレゼントしてくれた」と感謝しつつ、昨季限りで引退した阿部勇樹に「カップを掲げてもらいたい」という思いが強かったことを強調。「今年もカップを掲げられるように全員で頑張っていきたい」と連覇を見据えた。

また、返還セレモニーの後に行われたトークセッションには、西川の他に天皇杯実施委員会の中野雄二委員長、今回初出場を決めたノースアジア大学の早野宏史総監督、国際審判員の山下良美さんが参加。3度目の挑戦で悲願の初出場を果たした早野総監督は、1回戦で対戦する福島県代表の福島ユナイテッドFCについて、「なんでこんな時に上位を走っている好調なチームと当たるというのは、、非常に光栄です」とコメント。独特な早野節でJ3で2位に位置するチームとの対戦を心待ちにした。

さらに、福島相手に勝ち上がると浦和と対戦することもあり、「浦和じゃなくて表から入っていこうかと思っていますけど、浦和とやったら選手にはものすごい良い経験になる。経験がないということは逆に言えば怖がる必要はないので、思い切ってやるしかない。浦和とできたら本望です」と得意の駄洒落を交えつつ、会見場を盛り上げた。

なお、今大会の試合日程と概要は以下の通り。2回戦ではJ2同士の対戦が8カード行われる。(※【】はマッチナンバー)

◆■1回戦

▼5月21日(土)

<12:00>

【4】FC今治(愛媛県) vs 沖縄SV(沖縄県)<ニンジニアスタジアム>

<13:00>

【1】札幌大学(北海道) vs 山梨学院大学PEGASUS(山梨県)<札幌厚別公園競技場>

【2】ヴェルフェ矢板(栃木県) vs 長井クラブ(山形県)<栃木県グリーンスタジアム>

【3】松本山雅FC(長野県) vs 北陸大学(石川県)<サンプロ アルウィン>

【8】FC岐阜(岐阜県) vs 中京大学(愛知県)<岐阜メモリアルセンター長良川球技メドウ>

【11】アルテリーヴォ和歌山(和歌山県) vs 関西大学(大阪府)<和歌山県紀三井寺公園陸上競技場>

【22】福島ユナイテッドFC(福島県) vs ノースアジア大学(秋田県)<とうほう・みんなのスタジアム>

【23】ホンダロックSC(宮崎県) vs マリーゴールド熊本(熊本県)

【24】ソニー仙台FC(宮城県) vs 東京国際大学FC(埼玉県)<みやぎ生協めぐみ野サッカー場A>

▼5月22日(日)

<13:00>

【5】上武大学(群馬県) vs 富士大学(岩手県)<アースケア敷島サッカー・ラグビー場>

【6】鹿児島ユナイテッドFC(鹿児島県) vs ギラヴァンツ北九州(福岡県)<白波スタジアム>

【7】ヴァンラーレ八戸(青森県) vs 新潟医療福祉大学(新潟県)<プライフーズスタジアム>

【9】MD長崎(長崎県) vs FC神楽しまね(島根県)<長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場>

【10】福井ユナイテッドFC(福井県) vs 同志社大学(京都府)<テクノポート福井スタジアム>

【12】奈良クラブ(奈良県) vs Honda FC(アマチュア)<ロートフィールド奈良>

【13】鈴鹿ポイントゲッターズ(三重県) vs Cento Cuore HARIMA(兵庫県)<三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 サッカー・ラグビー場>

【15】Brew KASHIMA(佐賀県) vs 高知ユナイテッドSC(高知県)<駅前不動産スタジアム>

【16】ガイナーレ鳥取(鳥取県) vs ヴェルスパ大分(大分県)<Axisバードスタジアム>

【17】桐蔭横浜大学(神奈川県) vs 立正大学(東京都)<レモンガススタジアム平塚>

【18】MIOびわこ滋賀(滋賀県) vs 環太平洋大学(岡山県)<布引グリーンスタジアム>

【19】カターレ富山(富山県) vs 藤枝MYFC(静岡県)<高岡スポーツコア サッカー・ラグビー場>

【20】筑波大学(茨城県) vs ブリオベッカ浦安(千葉県)<ひたちなか市総合運動公園陸上競技場>

【21】福山シティFC(広島県) vs FC徳島(徳島県)<エディオンスタジアム広島>

<15:00>

【14】高松大学(香川県) vs 周南公立大学(山口県)Pikaraスタジアム

◆■2回戦

▼6月1日(水)、予備日:6月8日(水)

<18:00>

【25】川崎フロンターレ vs 【1】勝者<等々力陸上競技場>

【27】湘南ベルマーレ vs 【2】勝者<レモンガススタジアム平塚>

【48】ヴァンフォーレ甲府 vs 【18】勝者<JITリサイクルインクスタジアム>

【49】ヴィッセル神戸 vs 【19】勝者<ノエビアスタジアム神戸>

<19:00>

【26】東京ヴェルディ vs ブラウブリッツ秋田<味の素スタジアム>

【28】ジュビロ磐田 vs 【3】勝者<ヤマハスタジアム(磐田)>

【29】アビスパ福岡 vs 【4】勝者<ベスト電器スタジアム>

【30】FC町田ゼルビア vs いわてグルージャ盛岡<町田GIONスタジアム>

【32】V・ファーレン長崎 vs 【6】勝者<トランスコスモススタジアム長崎>

【33】鹿島アントラーズ vs 【7】勝者<カシマサッカースタジアム >

【34】FC琉球 vs 大宮アルディージャ<タピック県総ひやごんスタジアム>

【35】ガンバ大阪 vs 【8】勝者<パナソニック スタジアム 吹田>

【36】大分トリニータ vs 【9】勝者<昭和電工ドーム大分>

【37】名古屋グランパス vs 【10】勝者<パロマ瑞穂ラグビー場>

【38】ジェフユナイテッド千葉 vs ツエーゲン金沢<フクダ電子アリーナ>

【39】セレッソ大阪 vs 【11】勝者<ヨドコウ桜スタジアム ヨ>

【40】ベガルタ仙台 vs 【12】勝者<ユアテックスタジアム仙台>

【41】横浜F・マリノス vs 【13】勝者<ニッパツ三ツ沢球技場>

【42】ファジアーノ岡山 vs 栃木SC<シティライトスタジアム>

【43】清水エスパルス vs 【14】勝者<IAIスタジアム日本平>

【44】京都サンガF.C. vs 【15】勝者<たけびしスタジアム京都>

【45】サガン鳥栖 vs 【16】勝者<駅前不動産スタジアム>

【46】アルビレックス新潟 vs ロアッソ熊本<デンカビッグスワンスタジアム>

【50】水戸ホーリーホック vs レノファ山口FC<ケーズデンキスタジアム水戸>

【51】柏レイソル vs 【20】勝者<三協フロンテア柏スタジアム>

【52】徳島ヴォルティス vs 【21】勝者<鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム>

【53】浦和レッズ vs 【22】勝者<浦和駒場スタジアム>

【54】モンテディオ山形 vs ザスパクサツ群馬<NDソフトスタジアム山形>

▼6月8日(水)

<18:00>

【47】北海道コンサドーレ札幌 vs 【17】勝者<札幌厚別公園競技場>

<18:30>

【55】サンフレッチェ広島 vs 【23】勝者<福山通運ローズスタジアム>

<19:00>

【31】FC東京 vs 【5】勝者<味の素スタジアム>

【56】横浜FC vs 【24】勝者<ニッパツ三ツ沢球技場>

◆■3回戦

▼6月22日(水)、予備日:6月29日(水)

【57】 【25】勝者 vs 【26】勝者

【58】 【27】勝者 vs 【28】勝者

【59】 【29】勝者 vs 【30】勝者

【60】 【31】勝者 vs 【32】勝者

【61】 【33】勝者 vs 【34】勝者

【62】 【35】勝者 vs 【36】勝者

【63】 【37】勝者 vs 【38】勝者

【64】 【39】勝者 vs 【40】勝者

【65】 【41】勝者 vs 【42】勝者

【66】 【43】勝者 vs 【44】勝者

【67】 【45】勝者 vs 【46】勝者

【68】 【47】勝者 vs 【48】勝者

【69】 【49】勝者 vs 【50】勝者

【70】 【51】勝者 vs 【52】勝者

【71】 【53】勝者 vs 【54】勝者

【72】 【55】勝者 vs 【56】勝者

◆■ラウンド16(4回戦)

▼7月13日(水)、予備日:7月20日(水)

【73】 【57】勝者 vs 【58】勝者

【74】 【59】勝者 vs 【60】勝者

【75】 【61】勝者 vs 【62】勝者

【76】 【63】勝者 vs 【64】勝者

【77】 【65】勝者 vs 【66】勝者

【78】 【67】勝者 vs 【68】勝者

【79】 【69】勝者 vs 【70】勝者

【80】 【71】勝者 vs 【72】勝者

※準々決勝以降の組み合わせはラウンド16後に実施予定

●大会方式:

88チームによるノックアウト方式

●出場チーム:

J1リーグ18チーム、J2リーグ22チーム、アマチュアシード1チーム(Honda FC)、都道府県代表47チーム

●大会日程:

【1回戦】 5月21日(土)、22日(日) [予備日:5月23日(月)]*アマチュアシードチーム、都道府県代表チーム出場

【2回戦】 6月1日(水)、8日(水) [予備日:6月8日(水)]*J1、J2チーム出場

【3回戦】6月22日(水) [予備日:6月29日(水)]

【ラウンド16(4回戦)】 7月13日(水) [予備日:7月20日(水)]

【準々決勝】 9月7日(水) [予備日:9月28日(水)]

【準決勝】 10月5日(水)

【決 勝】 10月16日(日)

●表 彰:

【優 勝】 天皇杯、JFA杯、FAシルバーカップ、表彰状、メダル、NHK杯、共同通信社杯、JOC杯、ドイツ杯

【準優勝】 表彰状、メダル、NHK杯、共同通信社杯

●チーム強化費

【優 勝】 1億5000万円(税別)

【準優勝】 5000万円(税別)

【第3位】 2000万円(税別)*1チームあたり