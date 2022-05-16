アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」のフォースシーズン「策謀」の特報映像が公開された。

特報は「幼帝誘拐」「銀河帝国正統政府」「ユリアンの旅立ち」「作戦名“神々の黄昏”」などのキーワードや、セリフがちりばめられたもの。また5月20日より、公開中の「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」第3章の副音声コメンタリー付き上映が実施される。副音声はスマートフォンアプリ・HELLO! MOVIEで聴くことが可能。第33話部分では鈴村健一、川島得愛、遠藤綾、第34話部分では川島得愛、安元洋貴、上村祐翔、第35・36話部分では多田俊介監督、後藤隆幸総作画監督、磯部真彩アニメーションプロデューサーがコメンタリーを担当している。

田中芳樹のSF小説「銀河英雄伝説」を原作としたアニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」は、遥か未来の銀河系を舞台に、銀河帝国と自由惑星同盟の攻防を“常勝の天才”ラインハルト・フォン・ローエングラムと、“不敗の魔術師”ヤン・ウェンリーを軸に描くスペースオペラ。2018年4月からファーストシーズン「邂逅」がTV放送、2019年にセカンドシーズン「星乱」全3章が全国の映画館で期間限定上映された。

「銀河英雄伝説 Die Neue These 策謀」

第1章：2022年9月30日（金）～

第2章：2022年10月28日（金）～

第3章：2022年11月25日（金）～

各章3週間限定上映（一部劇場を除く）

(c)田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会