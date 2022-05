関ジャニ∞のニューシングル「喝采」が7月6日にリリースされることが決定。これに合わせて新たなビジュアルが公開された。

18周年を記念して「18祭」を夏に開催する関ジャニ∞。ニューシングルには未来への決意を歌う表題曲「喝采」や、ドバイ万博日本館と関ジャニ∞の共同プロジェクトのテーマソングとして3月に披露された「CIRCLE」が収録される。表題曲「喝采」は約3年ぶりとなるバンドスタイルでストイックに作り込まれた意欲作であり、「18歳の関ジャニ∞」としてがむしゃらに未来へ手を伸ばす姿を表現した疾走感あふれる1曲となっている。

シングルは完全生産限定盤、初回限定盤、通常盤の3形態で、完全生産限定盤には「EIGHT OF ROCK -“∞TEEN” LIVE SESSION-」と題して「ローリングコースター」「ズッコケ男道」のバンドライブ映像とメイキングを収めたDVD / Blu-ray、ミニパンフレット仕様の48ページのフォトブック「“∞TEEN” PHOTO BOOK for 18祭」が付属。初回限定盤のCDには関ジャニ∞作詞、安田章大作曲で、関ジャニ∞からEighterに向けたメッセージソング「All is well -Re:8EST edition-」が追加収録され、付属のDVD / Blu-rayには「喝采」「CIRCLE」「All is well -Re:8EST edition-」のミュージックビデオなどが収録される。また通常盤のCDには、「喝采」「CIRCLE」に加えて、新曲「青春FIREWORKS」や「あおっぱな-Re:8EST edition-」「イエローパンジーストリート- Re:8EST edition-」が収められる。

関ジャニ∞ 「喝采」収録内容

完全生産限定盤

CD

01. 喝采

[作詞:栗原暁(Jazzin'park)/ 作曲:久保田真悟(Jazzin'park)、栗原暁(Jazzin'park)/ 編曲:久保田真悟(Jazzin'park)]



02. CIRCLE

[作詞・作曲:アオワイファイ / 編曲:高慶"CO-K"卓史]

DVD / Blu-ray

・EIGHT OF ROCK -“∞TEEN” LIVE SESSION-

01. ローリングコースター

02. ズッコケ男道



・Making of EIGHT OF ROCK

初回限定盤

CD

01. 喝采

02. CIRCLE

03. All is well -Re:8EST edition-

[作詞:関ジャニ∞ / 作曲:安田章大 / 編曲:野間康介]

DVD / Blu-ray

・「喝采」Music Clip & Solo Angle(1half size)

・「CIRCLE」Music Clip(1half size)

・「All is well -Re:8EST edition-」Music Clip

・「喝采」「All is well -Re:8EST edition-」Making of Music Clip

通常盤

CD

01. 喝采

02. CIRCLE

03. 青春FIREWORKS

[作詞・作曲・編曲:古川貴浩]

04. あおっぱな -Re:8EST edition-

[作詞:増子直純 / 作曲:上原子友康 / 編曲:大西省吾]

05. イエローパンジーストリート -Re:8EST edition-

[作詞・作曲:TAKESHI / 編曲:久米康隆、TAKESHI]

06. 喝采(オリジナル・カラオケ)

07. CIRCLE(オリジナル・カラオケ)

08. 青春FIREWORKS(オリジナル・カラオケ)

関ジャニ∞ 18祭

2022年7月16日(土)神奈川県 日産スタジアム

2022年7月17日(日)神奈川県 日産スタジアム

2022年7月23日(土)大阪府 ヤンマースタジアム長居(長居陸上競技場)

2022年7月24日(日)大阪府 ヤンマースタジアム長居(長居陸上競技場)