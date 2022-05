GLAYのTERUがプロデュースする配信ライブ「Live at Home」シリーズの第8弾が、TERUの誕生日である6月8日に開催されることが決定した。

今回のライブは「GLAY app Presents PREMIUM CLASSICAL LIVE LIVE at HOME Vol.8 The Ballad of GLAY」と題され、東京・スモールワールズTOKYOにて有観客とディレイ配信で行われる。シリーズ4回目の出演となるキーボーディスト・村山☆潤のストリングスをプラスした、ゴージャスで大人の雰囲気を感じられるライブとなる予定だ。

有観客ライブの入場券は、通常のチケットとTERUのフィギュア付きチケットの2種類。配信ライブは当日21:00より行われ、翌日6月9日正午から6月19日23:59までアーカイブ映像が有料公開される。

GLAY app Presents PREMIUM CLASSICAL LIVE LIVE at HOME Vol.8 The Ballad of GLAY

2022年6月8日(水)東京・スモールワールズTOKYO