女優の松本まりかが14日、千葉・幕張メッセで開催された「Rakuten GirlsAward 2022 SPRING/SUMMER」にシークレットゲストとして出演した。
（記事＆写真）
📸松本まりか、ガルアワにサプライズ登場 エレガントなドレスで惹きつける
https://news.mynavi.jp/article/20220514-2345359/
（オススメ動画）
🎬EXITりんたろー。熱愛報道質問かわすも松本まりか興味津々「どなたと熱愛されてる？」 「スニーカーベストドレッサー賞 2022」授賞式
https://youtu.be/_Gp9qbk-1P4
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