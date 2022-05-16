女優の松本まりかが14日、千葉・幕張メッセで開催された「Rakuten GirlsAward 2022 SPRING/SUMMER」にシークレットゲストとして出演した。

（記事＆写真）
📸松本まりか、ガルアワにサプライズ登場　エレガントなドレスで惹きつける
https://news.mynavi.jp/article/20220514-2345359/

（オススメ動画）
🎬EXITりんたろー。熱愛報道質問かわすも松本まりか興味津々「どなたと熱愛されてる？」　「スニーカーベストドレッサー賞 2022」授賞式
https://youtu.be/_Gp9qbk-1P4

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