「ダブルスタンダード」を略した言葉、「ダブスタ」。本記事では、このネットスラングの意味や由来・語源をご紹介します。さらに、類語・言い換え・対義語・英語表現を解説。ダブスタを使った例文もご紹介します。

ダブスタとは

ここでは、ダブスタの意味をご紹介します。由来・語源についてもあわせてみてみましょう。

ダブスタの意味

ダブスタは英語の「ダブルスタンダード(double standard)」を略した言葉です。意味は以下になります。

意味1: 「仲間内と部外者」や「国内向けと外国向け」のように、対象によって異なった価値判断・基準を使いわけること 意味2: 異なるふたつの基準・規範・指針が併存している様子

「ダブルスタンダード」は日本語で「二重基準」や「二重規範」とも表現されます。

ネットスラングとして広く使われるようになった

ダブスタはインターネット黎明期とされる2000年代前半にはすでに使用されていました。「ダブルスタンダード」が初めてダブスタと省略されたのは、ネット上ではないとの説もあります。しかし、広く一般的に使われるようになったきっかけはネットの力だといえるでしょう。

特に、政治家の発言や行動にふたつの異なる基準がみえたときなどに、ネット上で多くの「ダブスタ」との批判の声があがっています。

ダブスタの由来・語源

ダブスタの由来・語源は英語の「double」と「standard」からなっています。「standard」は「標準・基準」という意味を持っています。そこに「二重・2倍・同じ物事がふたつ重なる」という意味の「double」がついているので、「二重基準・二重規範」という意味になります。

ダブスタの類語・言い換え

ここでは、ダブスタの類語・言い換えをご紹介します。次の3つの類語・言い換えをみてみましょう。

二枚舌(にまいじた)

意味: 矛盾したことをいうこと。嘘をつくこと

朝令暮改(ちょうれいぼかい)

意味: 命令や政令がひんぱんに変更されて一定ではないこと

「朝に出した命令が夕方にはもう改っている」という故事からできた言葉

二律背反(にりつはいはん)

意味: ふたつの相反する命題・推論が、同じくらいの合理性・妥当性を持っていること

または自己矛盾に陥ること

ダブスタの対義語

ダブスタの対義語もあわせて確認してください。次のふたつが該当します。

インテグリティ(integrity)

意味1: 誠実・正直・完全無欠 意味2: コンピューターのシステムやデータの整合性・一貫性・完全性・無矛盾性のこと

首尾一貫(しゅびいっかん)

意味: 最初から最後までひとつの態度や方針で貫かれていること

態度や方針がずっと同じで変わらないこと

ダブスタの英語表現

ダブスタは英語の「ダブルスタンダード」を略した言い方なので、英語表現は「double standard」になります。使い方は次の英文を参考にしてください。

英文: Disadvantaged by an unfair double standard

意味: 不当なダブルスタンダードによって不利益を被る

英文: That politician was disqualified by his double standard statement

意味: あの政治家はダブルスタンダードな発言によって失脚した

ダブスタの使い方・例文

ここでは、ダブスタの使い方をご紹介します。次の例文を参考にしてください。

・ダブスタな上司の方針に対し、部下たちは混乱している

・弱い立場の人には厳しく自分には甘い人のことを「ダブスタ系〇〇」という

・とあるタレントはテレビでダブスタとも取れる発言をして批判を受けた

・政府が指針を示した感染症対策を守っていない政治家の行動が、国民からはダブスタにみえている

・某国の大統領は、軍の攻撃に関する発言を対象国によって変えるのでダブスタだと批判を受けている

ダブスタの意味を理解して使用してください

ダブスタの意味と使い方を理解しましょう

ダブスタは英語の「ダブルスタンダード(double standard)」を略した言葉です。意味は「【仲間内と部外者】のように対象によって異なった価値判断・基準を使いわける」や「異なるふたつの基準・規範・指針が併存している様子」になります。ダブスタの由来・語源もあわせて確認してください。

ダブスタの類語・言い換え・対義語は複数あります。この機会に覚えておくといいでしょう。ダブスタの英語表現「double standard」を使った英文やダブスタを使用した例文も参考にして、ダブスタについて理解を深めてください。