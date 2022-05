明治安田生命J3リーグ第9節が15日に行われた。

前節終了時点で首位に立っていたいわきFCは、ホームに藤枝MYFCを迎えた。互いに今季初の3連勝を狙った一戦は、20分に相手のパスミスを拾った古川大悟が左足でゴールを挙げて、いわきが先制する。59分には有馬幸太郎がPKを沈めて2点差とするも、ここから藤枝が怒涛の反撃。66分に水野泰輔のフリーキックがオウンゴールを誘発して1点を返すと、72分には押谷祐樹が左足でボレーシュートを沈めて同点に。試合はこのままタイムアップを迎え、痛み分けのドローとなった。

鹿児島ユナイテッドFCは敵地でFC今治と対戦した。試合は61分、左コーナーキックを広瀬健太が押し込んで先制。このゴールが決勝点となり、勝ち点「3」を加えた鹿児島が首位浮上を果たしている。

松本山雅FCは敵地でのAC長野パルセイロ戦で最後までゴールを挙げられず。試合は引き分けで終了している。福島ユナイテッドFCは高橋潤哉の2ゴールなど合計4得点を挙げて、敵地でガイナーレ鳥取に快勝。テゲバジャーロ宮崎とカマタマーレ讃岐の一戦はスコアレドローで終わった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼5月15日(日)

いわきFC 2-2 藤枝MYFC

アスルクラロ沼津 1-1 愛媛FC

ガイナーレ鳥取 0-4 福島ユナイテッドFC

FC今治 0-1 鹿児島ユナイテッドFC

テゲバジャーロ宮崎 0-0 カマタマーレ讃岐

ヴァンラーレ八戸 1-0 ギラヴァンツ北九州

カターレ富山 5-1 Y.S.C.C.横浜

AC長野パルセイロ 0-0 松本山雅FC

FC岐阜 2-0 SC相模原

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 鹿児島(20/+8)

2位 福島(18/+11)

3位 いわき(18/+8)

4位 松本(18/+7)

5位 長野(15/+1)

6位 宮崎(14/+6)

7位 藤枝(14/+1)

8位 今治(14/-1)

9位 富山(13/+1)

10位 沼津(13/+1)

11位 讃岐(11/0)

12位 岐阜(10/+1)※1試合未消化

13位 愛媛(9/-3)※1試合未消化

14位 北九州(9/-4)

15位 相模原(6/-6)※2試合未消化

16位 八戸(6/-7)※1試合未消化

17位 鳥取(4/-9)※2試合未消化

18位 YS横浜(1/-15)※1試合未消化

■次節の対戦カード

▼5月28日(土)

14:00 北九州 vs YS横浜

▼5月29日(日)

12:00 松本 vs 今治

13:00 福島 vs 宮崎

13:00 いわき vs 鳥取

13:00 相模原 vs 富山

14:00 長野 vs 岐阜

14:00 藤枝 vs 沼津

14:00 讃岐 vs 鹿児島

15:00 愛媛 vs 八戸